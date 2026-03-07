18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.03.2026, 13:35

Жители 34 микрорайона Актау три года не могут добиться ремонта дороги

Коммунальная жизнь 0 1 399 Лиана Рязанцева

Жильцы ЖК «Мирас» в 34 микрорайоне уже три года добиваются ремонта дороги. Своё обращение к властям они оставили в Telegram-чате акимата Мангистауской области. В городском отделе ЖКХ сообщили, что на ремонт этого участка в бюджете нет средств, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

По словам людей, уже три года они пытаются добиться ремонта дороги на въезде к своему дому, однако пока безрезультатно.

Три года назад нам обещали отремонтировать этот въезд к дому, однако до сих пор никаких мер не принято. Аким во время прямого эфира в Facebook поручил заасфальтировать этот участок. Несколько месяцев назад старый асфальт сняли, но новый так и не уложили. Скажите, сколько ещё лет нам придётся ездить по разбитой дороге, - написали жильцы в обращении к властям в Telegram-чате акимата.

Ответ от Актауского городского отдела ЖКХ не заставил себя долго ждать: в администрации заявили, что средств на ремонт нет.

Сообщаем, что в текущем году финансирование на ремонт внутриквартальных дорог 34 микрорайона не предусмотрено. Вместе с тем, ваше обращение принято во внимание и будет включено в соответствующий перечень при формировании последующих планов. При выделении финансирования и по результатам проведения конкурса, после определения подрядной организации, соответствующие ремонтные работы будут выполнены, - говорится в ответе ЖКХ.

Напомним, ранее жители 19 микрорайона обратились с просьбой отремонтировать выбоины на проезжей части в районе ЖК «Рахат-2». С ямами на дорогах после зимы сталкиваются и жители других микрорайонов. В пресс-службе акимата города рассказали о планах на текущий год. Подробнее ознакомиться с материалом можно здесь.

0
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь