Жители 34 микрорайона Актау три года не могут добиться ремонта дороги

Жильцы ЖК «Мирас» в 34 микрорайоне уже три года добиваются ремонта дороги. Своё обращение к властям они оставили в Telegram-чате акимата Мангистауской области. В городском отделе ЖКХ сообщили, что на ремонт этого участка в бюджете нет средств, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

По словам людей, уже три года они пытаются добиться ремонта дороги на въезде к своему дому, однако пока безрезультатно.

Три года назад нам обещали отремонтировать этот въезд к дому, однако до сих пор никаких мер не принято. Аким во время прямого эфира в Facebook поручил заасфальтировать этот участок. Несколько месяцев назад старый асфальт сняли, но новый так и не уложили. Скажите, сколько ещё лет нам придётся ездить по разбитой дороге, - написали жильцы в обращении к властям в Telegram-чате акимата.

Ответ от Актауского городского отдела ЖКХ не заставил себя долго ждать: в администрации заявили, что средств на ремонт нет.

Сообщаем, что в текущем году финансирование на ремонт внутриквартальных дорог 34 микрорайона не предусмотрено. Вместе с тем, ваше обращение принято во внимание и будет включено в соответствующий перечень при формировании последующих планов. При выделении финансирования и по результатам проведения конкурса, после определения подрядной организации, соответствующие ремонтные работы будут выполнены, - говорится в ответе ЖКХ.

Напомним, ранее жители 19 микрорайона обратились с просьбой отремонтировать выбоины на проезжей части в районе ЖК «Рахат-2». С ямами на дорогах после зимы сталкиваются и жители других микрорайонов. В пресс-службе акимата города рассказали о планах на текущий год. Подробнее ознакомиться с материалом можно здесь.