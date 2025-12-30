18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.12.2025, 11:15

Жители 11 микрорайона Актау добиваются переноса мусорных контейнеров

Коммунальная жизнь

На протяжении нескольких месяцев жильцы дома №38 в 11 микрорайоне не могут добиться переноса мусорных контейнеров. В Актауском городском акимате на запрос редакции Lada.kz сообщили, что готовы встретиться с людьми и решить вопрос.

Фото жильцов дома №38 в 11 микрорайоне
Фото жильцов дома №38 в 11 микрорайоне

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №38 в 11 микрорайоне. По словам людей, они уже на протяжении нескольких месяцев обивают пороги городского акимата, управления санитарно-эпидемиологического контроля, КСК и компании по вывозу твёрдых бытовых отходов в надежде добиться переноса мусорных контейнеров подальше от своего дома. Однако все обращения пока остаются безрезультатными  актаусцы вынуждены ходить по кругу, стучась в закрытые двери.

Мусорные контейнеры установлены всего в шести метрах от нашего подъезда, что доставляет жильцам серьёзный дискомфорт. Мусор разлетается по всему двору, а вместе с этим нам приходится постоянно дышать неприятными запахами коммунальных отходов. Контейнеры находятся в изношенном состоянии, вокруг стоит стойкая вонь, из-за чего невозможно открыть окна. Согласно санитарным правилам, контейнерные площадки должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от жилых помещений, однако наши обращения остаются без ответа  нас не слышат, - жалуются жильцы дома.

Люди просят власти перенести баки и установить их вдоль проезжей части между домами №38 и №39.

Мы обращались в компанию, которая занимается вывозом ТБО, но нас отправили в акимат. Мы неоднократно направляли обращения в акимат и управление санитарно-эпидемиологического контроля, однако постоянно получаем отписки с объяснением, что для переноса контейнеров необходимо проведение общего собрания собственников квартир и нежилых помещений. Мы собрали подписи большинства жильцов, учитывая только фактических жильцов  из 90 квартир собрано 56 подписей, - рассказывают жители города.

Таким образом, по математическим подсчётам, жильцы дома собрали уже 62% подписей, но до сих пор не понимают, чего ждёт городская администрация. Казалось бы, вопрос простой, но решения так и нет.

В Актауском городском акимате на запрос редакции пообещали встретиться с людьми и рассмотреть вопрос.

В начале января мы соберём жильцов и проведём собрание совместно с КСК и жилищной инспекцией города. Выслушаем предложения людей и рассмотрим все варианты переноса баков так, чтобы это было удобно и людяям, и спецтехнике для подъезда, - сообщили в акимате.

В администрации также отметили, что в ближайшее время в 11 микрорайоне будут установлены новые пластиковые евроконтейнеры. Баки уже установлены с 1-го по 14-й микрорайоны.

Новые евроконтейнеры, уже установленные в 9 микрорайоне

Напомним, акимат заключил договор с новой компанией – ТОО «Zero Waste» – она будет оказывать услуги по вывозу мусора.

Позже власти рассказали, что будет со старыми баками, установленными по городу. 

Жителям Актау также был представлен публичный договор на оказание услуг по вывозу ТБО. Ознакомиться с ним можно здесь.

Комментарии

3 комментарий(ев)
Andrew2000
Andrew2000
Предлагаю редакции Lada.kz поощрить Лиану, как лучшую журналистку по итогам 2025г. г.Актау,которая рассказывает через сайт и доводит до логического конца по наиболее актуальным вопросам,касающихся нашего благоустройства в городе.
30.12.2025, 11:41
Marat1970
Marat1970
Лиана Вы молодец!
30.12.2025, 06:46
Marat1970
Marat1970
Мы жильцы 3 го подъезда по адресу микрорайон 11 дом 38 выражаем благодарность за проделанную работу в освещении проблем возникших рядом с нашим подъездом.
30.12.2025, 06:44
