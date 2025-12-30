Жители 11 микрорайона Актау добиваются переноса мусорных контейнеров

На протяжении нескольких месяцев жильцы дома №38 в 11 микрорайоне не могут добиться переноса мусорных контейнеров. В Актауском городском акимате на запрос редакции Lada.kz сообщили, что готовы встретиться с людьми и решить вопрос.

Фото жильцов дома №38 в 11 микрорайоне

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №38 в 11 микрорайоне. По словам людей, они уже на протяжении нескольких месяцев обивают пороги городского акимата, управления санитарно-эпидемиологического контроля, КСК и компании по вывозу твёрдых бытовых отходов в надежде добиться переноса мусорных контейнеров подальше от своего дома. Однако все обращения пока остаются безрезультатными – актаусцы вынуждены ходить по кругу, стучась в закрытые двери.

Мусорные контейнеры установлены всего в шести метрах от нашего подъезда, что доставляет жильцам серьёзный дискомфорт. Мусор разлетается по всему двору, а вместе с этим нам приходится постоянно дышать неприятными запахами коммунальных отходов. Контейнеры находятся в изношенном состоянии, вокруг стоит стойкая вонь, из-за чего невозможно открыть окна. Согласно санитарным правилам, контейнерные площадки должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от жилых помещений, однако наши обращения остаются без ответа – нас не слышат, - жалуются жильцы дома.

Люди просят власти перенести баки и установить их вдоль проезжей части между домами №38 и №39.

Мы обращались в компанию, которая занимается вывозом ТБО, но нас отправили в акимат. Мы неоднократно направляли обращения в акимат и управление санитарно-эпидемиологического контроля, однако постоянно получаем отписки с объяснением, что для переноса контейнеров необходимо проведение общего собрания собственников квартир и нежилых помещений. Мы собрали подписи большинства жильцов, учитывая только фактических жильцов – из 90 квартир собрано 56 подписей, - рассказывают жители города.

Таким образом, по математическим подсчётам, жильцы дома собрали уже 62% подписей, но до сих пор не понимают, чего ждёт городская администрация. Казалось бы, вопрос простой, но решения так и нет.

В Актауском городском акимате на запрос редакции пообещали встретиться с людьми и рассмотреть вопрос.

В начале января мы соберём жильцов и проведём собрание совместно с КСК и жилищной инспекцией города. Выслушаем предложения людей и рассмотрим все варианты переноса баков так, чтобы это было удобно и людяям, и спецтехнике для подъезда, - сообщили в акимате.

В администрации также отметили, что в ближайшее время в 11 микрорайоне будут установлены новые пластиковые евроконтейнеры. Баки уже установлены с 1-го по 14-й микрорайоны.

Новые евроконтейнеры, уже установленные в 9 микрорайоне

Напомним, акимат заключил договор с новой компанией – ТОО «Zero Waste» – она будет оказывать услуги по вывозу мусора.

Позже власти рассказали, что будет со старыми баками, установленными по городу.

