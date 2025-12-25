Жителям Актау представлен публичный договор на оказание услуг по вывозу ТБО

Вниманию жителей представлен публичный договор на оказание услуг по сбору и транспортировке твёрдых бытовых отходов, в котором определены основные условия обслуживания населения.

По итогам конкурсных процедур по определению лучшего поставщика услуг, осуществляющего сбор и транспортировку ТБО по городу Актау, победителем признано ТОО «Zero Waste Ақтау». Соответствующие договоры о взаимных обязательствах между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и компанией-победителем были заключены 12 сентября 2025 года. В рамках данных договоров ТОО «Zero Waste Ақтау» будет осуществлять сбор и транспортировку ТБО на закреплённых территориях города.

Публичный договор

на оказание услуг по сбору и транспортировке твёрдых бытовых отходов

Товарищество с ограниченной ответственностью «Zero Waste Ақтау», зарегистрированное в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в Департаменте юстиции г. Астаны, (БИН 250840020806), именуемое в дальнейшем Услугодатель, в лице директора Демидова В.Д., действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны и Собственник/Наниматель помещения (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, предназначенная и используемая для постоянного проживания), именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, далее совместно именуемые как «Стороны», принимая во внимание Договора на сбор и транспортировку твердых бытовых отходов с субъектами предпринимательства в сфере управления отходами, осуществляющими сбор и транспортировку твердых бытовых отходов по территории города Актау

по лоту № 1 по территории города участок в квадрате микрорайонов 1, 1а, 1в, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 26,

по лоту № 2 по территории города, участок в квадрате микрорайонов 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 27, 30, 32, 33, 39, 40, 41,

по лоту № 3 по территории города, участок в квадрате микрорайонов 28, 28а, 29, Толкын-1, 2, 29а, 31, 31а, 31б, 32а, 32б, 32в, 34, 35, 38, Шыгыс-1, Шыгыс-2, Шыгыс-3 от «12» сентября 2025 года (далее по тексту – Лоты №1-3), заключенный между Услугодателем и ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»,

и руководствуясь Правилами благоустройства территории территорий городов и населенных пунктов Мангистауской области, утвержденных решением Маслихата Мангистауского областного маслихата от 27 сентября 2023 года № 5/50, Правилами управления коммунальными отходами, утвержденные приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 28 декабря 2021 года № 508, внесенные изменения приказом Министра экологии и природных ресурсов РК от 06 ноября 2023 года № 302, а также статьей 367 Экологического кодекса РК, заключили настоящий Договор на оказание услуг по сбору и транспортировку твёрдых бытовых отходов (далее - Договор) о нижеследующем:

Основные понятия, используемые в Договоре:

1) «Коммунальные отходы» - смешанные отходы и раздельно собранные отходы домашних хозяйств, включая, помимо прочего, бумагу и картон, стекло, металлы, пластмассы, органические отходы, древесину, текстиль, упаковку, использованные электрическое и электронное оборудование, батареи и аккумуляторы; смешанные отходы и раздельно собранные отходы из других источников, если такие отходы по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств;

Коммунальные отходы не включают отходы производства, сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, аквакультуры, септиков и канализационной сети, а также от очистных сооружений, включая осадок сточных вод, вышедшие из эксплуатации транспортные средства или отходы строительства.

2) «Твердые бытовые отходы», «ТБО» - коммунальные отходы в твердой форме;

3) «Жидкие отходы» - любые отходы в жидкой форме;

4) «Крупногабаритный мусор» - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства и по своим размерам исключающие возможность транспортировки специальными мусороуборочными машинами;

5) «Мусоровывозящая организация» - субъекты предпринимательства, осуществляющая предпринимательскую деятельность по сбору и транспортировке ТБО специализированным транспортом;

6) «Транспортировка отходов» - деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления;

7) «Строительный мусор» - отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций;

8) «Тариф» - стоимость вывоза 1 кубического метра (м3) ТБО на пункты переработки, размещения (захоронения), хранения отходов с мест их складирования;

9) «Размер оплаты услуги «Сбор и транспортировка ТБО» - стоимость оплаты услуги, установленная в соответствии с действующим Тарифом, утвержденным в установленном порядке Решением Актауского городского маслихата Мангистауской области от 04 октября 2022 года №18/143, а также Нормы образования и накопления коммунальных отходов в городе Актау, утвержденными Решением Актауского городского маслихата Мангистауской области от 25 февраля 2022 года №11/90 (далее – Нормы образования и накопления ТБО) *В случае внесения изменений в указанные Решения, утверждения новых тарифов либо принятия иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы установления тарифов и норм образования и накопления ТБО, применяется их новая редакция или вновь утверждённые документы, вступившие в законную силу;

10) Централизованная система сбора ТБО (далее - централизованная система) - система, организуемая местными исполнительными органами в рамках обеспечения физических и юридических лиц независимо от форм собственности и вида деятельности, проживающих (находящихся) и (или) осуществляющих свою деятельность в жилых домах либо отдельно стоящих зданиях (сооружениях) и не имеющих на праве собственности контейнерных площадок и контейнеров, а также имеющих на праве собственности контейнерные площадки и контейнеры, расположенные на землях общего пользования, услугами по сбору, транспортировке ТБО;

11) «Контейнерная площадка (мусоросборник)» – (общая точка) специальные площадки для накопления отходов, на которых размещаются контейнеры для сбора ТБО, с наличием подъездных путей для специализированного транспорта, осуществляющего транспортировку ТБО (часть Централизованной системы сбора ТБО);

12) «Владельцы отходов» - образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы, признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов);

13) «Потребитель» - любое физическое лицо, использующее централизованную систему сбора ТБО, в процессе которого образуются коммунальные отходы в твердой форме (ТБО).

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Услугодателем возмездных услуг по сбору и транспортировке ТБО, в последующем обеспечивающие доставку ТБО субъектам предпринимательства, осуществляющим восстановление ТБО (восстановление, утилизация, переработка и захоронению ТБО) (далее - Услуги) с территории Лотов №1-3 по городу Актау, из мест, отведенных для их накопления (Контейнерных площадок), и оплата Потребителем указанных Услуг, в соответствии с условиями Договора.

1.2. Услугодатель, являясь мусоровывозящей организацией, оказывает Услуги Потребителю на участках, закрепленных за ним уполномоченными органами на основании результатов выигранных конкурсов по определению поставщика услуг по сбору и транспортировке ТБО с территории Лотов №1–3 по городу Актау.

2. Порядок и условия расчетов

2.1. Размер оплаты Услуги устанавливается и изменяется в соответствии с изменениями Тарифа, установленного местным представительным органом.

2.2. Оплата, за оказанные Услуги производится из расчета количества, фактически проживающих в помещении (квартира, дом) лиц, либо из расчета количества зарегистрированных в помещении лиц, независимо от возраста (в случае если по данным органов внутренних дел или местного исполнительного органа в помещении зарегистрировано большее количество проживающих лиц), в случае не проживания прописанных лиц, в учет принимается фактически проживающие и прописанные лица, а также прописанные лица обязаны предоставить временную прописку по месту проживания, в соответствии с Размером оплаты услуги за сбор и транспортировку ТБО на одного человека в месяц.

В случае выявления Услугодателем факта регистрации в помещении большего количества лиц, чем было установлено ранее по данным о фактическом проживании, Услугодатель в одностороннем порядке осуществляет перерасчет платы за сбор, транспортировку, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по количеству зарегистрированных лиц.

2.3. Оплата услуги за сбор и транспортировку ТБО производится не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным месяцем по платежным документам, выставленным Услугодателем путем перечисления на банковский счет Услугодателя.

2.4. В случае временного отсутствия Потребителя и/или лиц, совместно проживающих с ним, оплата за Услуги за время его/их отсутствия не взимается, при условии подачи соответствующего заявления в свободной форме и подтверждающих документов (справка о регистрации по месту временного проживания, справка лечебного учреждения, с места работы, санаторно-курортная путевка, квитанция об оплате за проживание в гостинице и т.д.). Указанные обстоятельства принимаются во внимание для принятия решения Услугодателем о перерасчете оплаты исключительно с момента подачи Потребителем заявления.

3. Права и обязанности Потребителя

3.1. Потребитель имеет право:

3.1.1. На своевременный сбор и транспортировку ТБО в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

3.1.2. На получение информации о применении Тарифов и Размера оплаты Услуг;

3.1.3. На устранение Услугодателем выявленных недостатков в предоставлении Услуг в разумные сроки;

3.1.4. На возмещение в полном объеме убытков и вреда, причиненных здоровью и/или имуществу Потребителя по вине Услугодателя при оказании Услуг в размере и порядке, определяемым в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

3.2. Потребитель обязан:

3.2.1. Своевременно и в полном объеме, в установленные в настоящем Договоре сроки, оплачивать Услуги;

3.2.2. Своевременно предоставлять Услугодателю в явочном порядке информацию о любых изменениях, влекущих перерасчет Размера оплаты услуги «Сбор и транспортировку ТБО», в том числе в случае изменения количества человек, проживающих в жилом помещении (квартире, доме и др.);

3.2.3. Обеспечить представителю Услугодателю необходимый доступ и условия для определения фактической численности проживающих в жилище;

3.2.4. Произвести полный расчет с Услугодателем, в случае совершения гражданско-правовых сделок с недвижимостью до даты выезда из занимаемого жилого помещения, либо в случае выбытия из арендуемого жилья;

3.2.5. Складировать образовавшиеся у него ТБО в Контейнерные площадки;

3.2.6. Не допускать слива жидких отходов, выброса строительного мусора, грунта, крупногабаритного мусора, металлолома, спила деревьев, листвы, веток в мусоросборники;

3.2.7. При осуществлении строительства и (или) ремонта недвижимых объектов, производить самостоятельный вывоз строительных и крупногабаритных отходов в специальные отведенные места;

3.2.8. Не допускать накопление строительных отходов вне специально установленных мест;

3.2.9. Не допускать складирования ТБО и иного мусора в неустановленных для этого местах (кроме как на контейнерных площадках), а также их закапывания в землю, сжигания в контейнерах, во дворах и на улицах, иных способов утилизации;

3.2.10. Не допускать парковки автомобилей на подъездных путях к контейнерным площадкам;

3.2.11. С целью обеспечения сохранности, бережно относиться к контейнерам для сбора ТБО, контейнерным площадкам и их ограждениям;

3.2.10. С целью обеспечения сохранности, бережно относиться к мусоросборникам и ограждениям контейнерных площадок;

3.2.11. Обеспечить беспрепятственный доступ специализированной техники к контейнерным площадкам;

3.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

4. Права и обязанности Услугодателя

4.1. Услугодатель имеет право:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме получать от Потребителя оплату за Услуги и принимать меры, предусмотренные Договором, в случае нарушения сроков оплаты платежей;

4.1.2. При нарушении Потребителем сроков оплаты и на условиях, установленных настоящим Договором за оказанные по Договору Услуги, Услугодатель имеет право взыскания сумм задолженности и штрафных санкций, вправе вести досудебную претензионную работу, а впоследствии, при недостижении согласия, обратиться в судебные органы для принудительного взыскания либо обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи с последующей передачей частному судебному исполнителю для принудительного взыскания согласно действующему законодательству Республики Казахстан;

4.1.3. Изменять тариф на предоставляемые Услуги в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, а также Размер оплаты Услуги «Сбор и транспортировку ТБО» в случае выявления обстоятельств, указанных в п. 3.2.2. Договора;

4.1.4. Производить корректировку начислений по Услуге по обращению Потребителя с предоставлением подтверждающих документов в соответствии с действующими правовыми актами;

4.1.5. Делегировать свои полномочия по взысканию оплаты за предоставленные Услуги третьим лицам.

4.2. Услугодатель обязан:

4.2.1. Осуществлять планово-регулярную очистку закрепленных за ним участков от ТБО в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;

4.2.2. Производить уборку ТБО, просыпавшегося при его выгрузке из контейнеров в мусоровоз;

4.2.3. Составлять и корректировать маршрутные графики со схемой движения и в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;

4.2.4. С целью сохранности контейнеров, бережно относиться к оборудованию во время загрузки ТБО;

4.2.5. Предоставлять Потребителю платежные документы для оплаты за сбор и транспортировку ТБО до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Услуги были оказаны;

4.2.6. Начислять платежи за оказание услуг, согласно сведениям, о количестве фактически проживающих человек и/или согласно данным регистрации граждан;

4.2.7. В процессе оказания Услуг выполнять действующие нормативные требования по охране окружающей среды, технике безопасности, санитарии;

4.2.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

5. Ответственность сторон

5.1. Услугодатель и Потребитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Услугодатель оказывает Услуги на основании публичного договора (далее - Договор) в порядке ст. 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК РК).

Услугодатель, в случае непогашения задолженности по оплате услуг, в соответствии с Главой 14-1 Закона РК «О нотариате» и гражданско-процессуального законодательства РК (далее – ГПК РК) имеет право обратится к нотариусу, а также в суд для взыскания задолженности. Расходы по оплате за совершение исполнительной надписи и государственной пошлины при обращении в суд возлагаются на Потребителя, в соответствие со ст. 233 «Об утверждении Правил совершения нотариальных действий нотариуса», ст. 30-1 Закона РК «О нотариате» и ст. 109 ГПК РК.

В силу п.1 ст. 189 ГК РК, собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо.

Согласно п.3 ст. 367 Экологического кодекса Республики Казахстан, физические лица, проживающие в жилых домах, обязаны пользоваться централизованной системой на основании публичных договоров и оплачивать услуги за транспортировку отходов согласно утвержденным местным представительным органом тарифам.

Согласно п.2.3. Договора оплата Сбор и транспортировку ТБО производится не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным месяцем по платежным документам. Ответственность наступает после 26 числа, в соответствии с вышеуказанными условиями настоящего Договора.

5.2. При несвоевременной оплате Услуг Потребитель оплачивает Услугодателю пеню. Начисление пени производится с 26 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

5.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.4. Потребитель несет самостоятельную ответственность за обращение с опасными составляющими коммунальных отходов.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. В случае возникновения споров по Договору Стороны обязуются принять все необходимые меры для их досудебного урегулирования, в том числе с помощью профессионального медиатора.

6.2. При недостижении согласия по возникшим спорам, они подлежат разрешению в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

При этом судебные споры о взыскании задолженности по Договору подлежат рассмотрению по месту нахождения объекта недвижимого имущества Потребителя, по которому оказываются Услуги.

6.3. Вопросы, не урегулированные Договором, рассматриваются в соответствии с положениями ГК РК, действующими Правилами благоустройства территории территорий городов и населенных пунктов Мангистауской области и другими действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации либо на официальном интернет-ресурсе Услугодателя и начала оказания Услугодателем Услуг по сбору и транспортировке ТБО для Потребителя.

7.2. Договор действует до даты прекращения Договора на сбор и транспортировку ТБО с субъектами предпринимательства в сфере управления отходами, осуществляющими сбор и транспортировку ТБО с территорий Лотов №1-3 по городу Актау, заключенного с ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства», а в случае пролонгации последнего, считается пролонгированным на тот же срок.

8. Обстоятельства форс-мажора

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления и иных обстоятельств непреодолимой силы, определенных действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в течение 10 календарных дней известить о них в другую Сторону.

8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.

8.5. В зимний период при температуре ниже 29 градусов Цельсия Услугодатель вправе приостановить взятые на себя обязательства по сбору и транспортировке ТБО без устного и/или письменного уведомления в адрес Потребителя. При восстановлении погодных условий Услугодателем будет вывезено в полном объеме ТБО.

8.4. Обстоятельства Форс-мажора должны быть засвидетельствованы уполномоченным органом Республики Казахстан.

9. Особые условия

9.1. Заключение публичного договора обусловлено постоянным образованием ТБО в процессе осуществления любого вида деятельности, необходимостью своевременной утилизации ТБО и предотвращения незаконного сброса ТБО в неустановленных местах и недопущения их негативного воздействия на окружающую природную среду.

9.2. Настоящий Договор в соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан является публичным.