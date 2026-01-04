Какие дороги отремонтируют в Мангистау в 2026 году

В Мангистауской области в этом году планируют провести капитальный и средний ремонт дорог. Какие направления будут охвачены дорожными работами, доложил вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива АО НК "КазАвтоЖол"

В 2026 году всеми видами дорожных работ планируется охватить порядка 11 тысяч километров автомобильных дорог.

«В 2026 году в рамках поручений Главы государства запланирована реализация ряда крупных проектов. Это касается развития нашего транзитно-транспортного потенциала. Большие проекты: Актобе – Улгайсын, Караганда – Жезказган, Бейнеу – Сексеул и очень важный главный проект - «Центр-Запад». На сегодняшний день все запланированные мероприятия и необходимые технико-экономические обоснования получены, работы ведутся в штатном режиме, необходимые финансовые средства предусмотрены», - отметил Максат Калиакпаров.

В рамках реализации проектов капитального и среднего ремонта в 2026 году, в числе прочих, запланированы работы на автодороге Жанаозен – Кендерли.

По местной дорожной сети предусматривается реализация проектов Актау – Форт-Шевченко, Туркестан – Шаульдер, Чапай – Сайхин, а также продолжение строительства автогужевого моста в городе Семей.