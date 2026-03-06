18+
06.03.2026, 08:00

Снятия наличных в Казахстане: сколько денег можно получить в банкомате за один день

Новости Казахстана

В 2026 году ограничения на снятие наличных с банковских карт в Казахстане претерпели изменения. Digital Business обновил информацию по крупнейшим банкам страны, чтобы показать, сколько денег можно получить в банкомате за один день, какие лимиты действуют по разным картам и на что стоит обратить внимание, чтобы избежать комиссий, сообщает Lada.kz. 

Kaspi.kz: до 4 миллионов тенге без проблем

Для владельцев Kaspi Gold лимит снятия наличных в банкоматах Kaspi составляет 4 миллиона тенге в сутки. Если в конкретном банкомате наличных не хватает, на экране появится актуальная доступная сумма.

  • Комиссия: возникает только при превышении лимита — 0,95% от суммы сверх 4 млн тенге.

  • Снятие сверх лимита: возможно через приложение Kaspi.kz. Деньги доставят в выбранное отделение на следующий день, если заказ оформлен до 18:00, или через день, если позже.

Таким образом, Kaspi обеспечивает один из самых высоких суточных лимитов среди казахстанских банков, с удобной опцией предварительного заказа крупной суммы.

Halyk Bank: маленький лимит, большие возможности через приложение

В банкоматах Halyk Bank стандартный лимит всего 700 000 тенге в сутки (или эквивалент в другой валюте). Однако через мобильное приложение этот показатель можно увеличить до 3 миллионов тенге в день.

  • Процедура увеличения лимита: в приложении выбрать карту → «Снять ограничения» → «На макс. сумму обналичивания» → указать срок действия.

  • Снятие за рубежом: стандартно 2 000 долларов США, через приложение — до 25 000 долларов. Важно учитывать ограничения иностранных банков.

Если необходимо обналичить более 3 млн тенге, придется обратиться напрямую в отделение.

BCC: зарплатные карты с умеренными лимитами

Для зарплатной карты #bccpay действует лимит 1,5 млн тенге в месяц без комиссии.

  • Суточный лимит: 1,5 млн тенге через банкомат.

  • Суммы свыше лимита: комиссия 1%.

  • Снятие сверх лимита: только в отделении банка.

Евразийский банк: высокая доступность для премиальных карт

В банкоматах Казахстана для карт различных категорий действуют следующие лимиты:

  • Visa Electron / Visa Classic / Mastercard Standard / Visa Gold / Mastercard Gold / Visa Platinum: до 3 млн тенге в сутки.

  • Металлические карты Visa Infinite / Mastercard World Black Edition / MC World Elite: до 5 млн тенге в сутки.

  • Снятие в банкоматах других банков: комиссия 0,95%.

Таким образом, банк предлагает гибкие условия для карт разных категорий и позволяет экономить на комиссионных при использовании собственных банкоматов.

Freedom Bank: никаких ограничений, но с нюансами

У Freedom Bank по обычным дебетовым картам лимитов по сути нет — снять можно любую сумму.

  • Рекомендация банка: заранее уточнить наличие нужной суммы в конкретном банкомате.

  • Комиссия: до 1 млн тенге — бесплатно, свыше 1 млн — 1%.

Банк ориентирован на клиентов, которым важно быстро и крупно обналичивать деньги, однако требует внимательности к наличию средств в банкомате.

ForteBank и Home Credit Bank: лимиты зависят от типа карты

Владельцы карт Home Credit Bank могут снимать наличные как в своих банкоматах, так и в сети ForteBank. Всего в Казахстане работает 872 банкомата (205 — Home Credit Bank, 667 — ForteBank).

  • Комиссия: не взимается в пределах бесплатного лимита карты; при превышении — 2% (минимум 100 тенге).

  • Бесплатные лимиты по картам:

    • Arna и Home Card — первые 5 снятий в месяц бесплатно;

    • Lite — до 200 000 тенге в месяц;

    • Tañ — до 500 000 тенге;

    • Tau — до 3 млн тенге.

  • Кредитная карта Özen: до 645 000 тенге в сутки без комиссии банкомата, проценты за пользование кредитом начисляются по тарифам карты; увеличить лимит нельзя.

Итог: как снимать без переплат

  1. Проверяйте лимит по своей карте и банкомату заранее.

  2. Используйте мобильные приложения, чтобы увеличить лимиты или заказать крупные суммы.

  3. Учтите комиссии при превышении лимитов, особенно за рубежом.

  4. Премиальные и металлические карты предлагают самые высокие суточные лимиты.

В итоге казахстанские банки предлагают широкий спектр условий — от строгих лимитов до практически неограниченного снятия наличных. Выбор зависит от ваших привычек, типа карты и того, насколько часто вы пользуетесь банкоматами для крупных сумм.

