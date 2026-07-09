Где в Актау ремонтируют дороги и восстанавливают опоры уличного освещения

В Актау одновременно ведутся работы по ямочному ремонту дорог и восстановлению опор уличного освещения. В каких микрорайонах города проводятся ремонтные работы, рассказали в акимате, передает Lada.kz.
По данным городской администрации, ямочный ремонт дорог проводится как в дневное, так и в ночное время при благоприятных погодных условиях.
В этом году в городе предусмотрен ямочный ремонт дорог на площади 15 тысяч квадратных метров. В настоящее время завершены работы почти на 7 тысячах квадратных метров. Ямочный ремонт будет продолжен поэтапно в соответствии с утвержденным графиком,- сообщили в акимате.
На сегодняшний день ямочный ремонт проводится на следующих участках города:
Также в городе ведутся работы по приведению в порядок опор уличного освещения.
В настоящее время работы проводятся в 4, 4А, 9, 14 и 28 микрорайонах. В ходе работ специалисты приводят опоры в надлежащее состояние, проверяют их техническое состояние и при необходимости выполняют восстановительные работы. Кроме того, после завершения конкурсных процедур государственных закупок будет определена подрядная организация, ответственная за содержание сетей внутреннего освещения в ряде микрорайонов города, - сообщили в пресс-службе акимата.
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