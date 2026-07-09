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09.07.2026, 12:48

Где в Актау ремонтируют дороги и восстанавливают опоры уличного освещения

Коммунальная жизнь 0 1 919 Лиана Рязанцева

В Актау одновременно ведутся работы по ямочному ремонту дорог и восстановлению опор уличного освещения. В каких микрорайонах города проводятся ремонтные работы, рассказали в акимате, передает Lada.kz.

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По данным городской администрации, ямочный ремонт дорог проводится как в дневное, так и в ночное время при благоприятных погодных условиях.

В этом году в городе предусмотрен ямочный ремонт дорог на площади 15 тысяч квадратных метров. В настоящее время завершены работы почти на 7 тысячах квадратных метров. Ямочный ремонт будет продолжен поэтапно в соответствии с утвержденным графиком,- сообщили в акимате. 

На сегодняшний день ямочный ремонт проводится на следующих участках города:

  • между 19 и 30 микрорайонами;
  • между 30 и 32 микрорайонами;
  • между 30 и 32А микрорайонами;
  • внутри микрорайона Шығыс;
  • между микрорайоном Шығыс-1 и 29А микрорайоном;
  • между 29 и 29А микрорайонами;
  • в 24 микрорайоне.

Также в городе ведутся работы по приведению в порядок опор уличного освещения.

В настоящее время работы проводятся в 4, 4А, 9, 14 и 28 микрорайонах. В ходе работ специалисты приводят опоры в надлежащее состояние, проверяют их техническое состояние и при необходимости выполняют восстановительные работы. Кроме того, после завершения конкурсных процедур государственных закупок будет определена подрядная организация, ответственная за содержание сетей внутреннего освещения в ряде микрорайонов города, - сообщили в пресс-службе акимата.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
AeroV
AeroV
15 мкр когда?
09.07.2026, 08:57
AeroV
AeroV
15 мкр когда?
09.07.2026, 08:57
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