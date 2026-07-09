Где в Актау ремонтируют дороги и восстанавливают опоры уличного освещения

В Актау одновременно ведутся работы по ямочному ремонту дорог и восстановлению опор уличного освещения. В каких микрорайонах города проводятся ремонтные работы, рассказали в акимате, передает Lada.kz .

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По данным городской администрации, ямочный ремонт дорог проводится как в дневное, так и в ночное время при благоприятных погодных условиях.

В этом году в городе предусмотрен ямочный ремонт дорог на площади 15 тысяч квадратных метров. В настоящее время завершены работы почти на 7 тысячах квадратных метров. Ямочный ремонт будет продолжен поэтапно в соответствии с утвержденным графиком,- сообщили в акимате.

На сегодняшний день ямочный ремонт проводится на следующих участках города:

между 19 и 30 микрорайонами;

между 30 и 32 микрорайонами;

между 30 и 32А микрорайонами;

внутри микрорайона Шығыс;

между микрорайоном Шығыс-1 и 29А микрорайоном;

между 29 и 29А микрорайонами;

в 24 микрорайоне.

Также в городе ведутся работы по приведению в порядок опор уличного освещения.