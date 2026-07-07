В Актау ремонтируют дорогу – водителей призвали к аккуратности

В областном центре начался средний ремонт автомобильной дороги протяженностью 2,5 километра - от автозаправочной станции «Кездесу» до пересечения с микрорайонами 31А и 31Б, передаёт Lada.kz .

Фото акимата Актау

Как рассказали в городском акимате, подрядная организация приступила к демонтажу старых дорожных бордюров для последующей установки новых. Далее проведут подготовку основания дорожного полотна и поэтапную укладку нового асфальтобетонного покрытия.

Модернизация данного участка направлена на повышение безопасности дорожного движения, улучшение качества дорожного покрытия и создание более комфортных условий для жителей города.