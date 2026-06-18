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18.06.2026, 13:39

В Мангистау начнется ремонт участков автодороги республиканского значения

Общество 0 2 396 Ольга Максимова

В Мангистауской области в июне стартуют работы по среднему ремонту двух участков автомобильной дороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау», передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: акимат МО
Иллюстративное фото: акимат МО

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Как сообщили в областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол», планируется реализация двух проектов для улучшение качества дорожного покрытия.

Первый проект охватывает участок трассы с 692 по 718 километр общей протяженностью 26 километров. В рамках работ предусмотрены фрезерование старого покрытия, укладка полимерного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин, обновление дорожной разметки и установка ограждений для скота. Подрядчиком выступает компания «Ақжол+К». Работы будут выполняться поэтапно в 2026–2027 годах.

Средний ремонт начнется еще на одном участке этой же автодороги протяженностью 52 километра. Реализацией проекта займется компания «Ақ жол құрылыс». Срок выполнения работ также рассчитан на 2026–2027 годы.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
26 км делать 2 года???
18.06.2026, 17:09
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