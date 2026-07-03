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03.07.2026, 18:46

В ТОО «Caspiy» назначен новый генеральный директор

Власть 0 3 270 Лиана Рязанцева

На должность генерального директора опреснительного завода ТОО «Caspiy» в Мангистауской области назначен Даурен Турдиев, передаёт Lada.kz
 

Фото пресс-службы компании
Фото пресс-службы компании

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Даурен Турдиев имеет высшее образование. Окончил Каспийский общественный университет по специальностям «Государственная служба и управление, бизнес и управление», а также Международную академию труда по специальности «Финансы и кредит». Кроме того, завершил обучение в Жанаозенском нефтегазовом колледже по специальности «Переработка нефти и газа», получив квалификацию техника-технолога.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в системе АО «Мангистаумунайгаз». В разные годы занимал ответственные и руководящие должности в крупных предприятиях нефтегазовой отрасли, морского транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности, курируя вопросы бухгалтерского учета, финансов, экономики и управления.

В 2003–2011 годах работал в АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот», где прошел профессиональный путь от бухгалтера до руководителя службы по внедрению системы управленческой отчетности.

В 2011–2016 годах занимал должность финансового директора ТОО «Совместное предприятие CASPI BITUM». В дальнейшем работал на руководящих должностях в ТОО «Максимал Казахстан», ГКП «Каспий жылу, су арнасы», подведомственном управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, а также в ГКП на ПХВ «Актауское управление электрических сетей» при акимате Актау, где отвечал за организацию финансово-экономической деятельности и управление производственными процессами.

В 2024 году возглавлял филиал ТОО «INKAR» в должности директора.

С октября 2024 года работал заместителем генерального директора ТОО «Caspiy». В июне 2026 года был назначен исполняющим обязанности генерального директора, координируя работу по обеспечению стабильной деятельности предприятия, а также повышению эффективности производственных и управленческих процессов.

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