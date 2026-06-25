Назначен новый начальник отдела полиции Бейнеуского района

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района

В соответствии с приказом министра внутренних дел РК на должность начальника отдела полиции Бейнеуского района назначен подполковник полиции Габидолла Кайырбекович Кусаинов.

Габидолла Кайырбекович родился 7 июля 1990 года в селе Уштаган Мангистауской области. Имеет высшее образование. В 2007–2011 годах обучался в Карагандинской академии имени Б. Бейсенова.

Трудовую деятельность в органах внутренних дел начал в 2011 году с должности оперуполномоченного. За годы службы занимал различные ответственные должности и зарекомендовал себя как квалифицированный специалист.

В 2018 году был назначен начальником отдела полиции Каракиянского района. В 2022 году занимал должность заместителя начальника управления полиции Жанаозена. С 2024 года и до настоящего назначения возглавлял отдел полиции Мангистауского района.