В Актау назначили нового начальника управления полиции

Министром внутренних дел РК новым начальником управления полиции Актау назначен полковник полиции Евгений Сафиулин. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Сафиулин Евгений Викторович родился в 1984 году в Мангистауской области.

Окончил Алматинскую академию МВД РК. В органах внутренних дел служит с 2002 года.

За годы службы занимал различные должности в оперативных подразделениях. До назначения возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, ранее занимавшего этот пост Айдара Касанова перевели в Атыраускую область.