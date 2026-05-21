«Откройте, полиция!»: когда жители Актау могут не впускать силовиков в квартиру

Где проходят границы полномочий полиции, обязан ли человек открывать дверь своего дома, могут ли полицейские войти без решения суда и что делать, если сотрудники начинают ломиться в жилище, выяснял корреспондент Lada.kz .

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснениями к партнеру адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova», адвокату Айбеку Суюндукову.

Обязан ли человек открывать дверь полицейским?

Как пояснил адвокат, общей обязанности открывать дверь сотрудникам полиции у граждан нет.

Согласно Конституции РК жилище является неприкосновенным. Человек вправе не открывать дверь, если у сотрудников полиции отсутствуют законные основания для принудительного входа, - отметил Айбек Суюндуков.

То есть сам по себе стук в дверь или просьба «открыть для разговора» еще не означает, что человек обязан впускать сотрудников в квартиру.

Может ли полицейский требовать впустить их без решения суда?

Да, но только в строго определенных законом случаях.

Многие ошибочно считают, что полиция всегда обязана иметь решение суда для входа в квартиру. На практике это не так. Закон предусматривает ряд исключений, когда сотрудники полиции могут войти в жилье без санкции суда и даже без согласия жильцов.

Однако такие случаи четко ограничены законодательством.

Когда полицейские могут войти в квартиру без согласия владельца?

Согласно Закону РК «Об органах внутренних дел», сотрудники полиции вправе беспрепятственно войти в жилище, если:

преследуют подозреваемого в уголовном или административном правонарушении;

разыскивают человека, уклоняющегося от наказания;

преследуют лицо, угрожающее безопасности других людей;

имеются основания полагать, что в квартире совершается преступление или административное правонарушение;

произошел несчастный случай;

необходимо предотвратить угрозу при чрезвычайных ситуациях, массовых беспорядках, авариях, катастрофах, эпидемиях;

проводится контроль за лицами, состоящими на учете органов внутренних дел.

Это исчерпывающий перечень. Других оснований для беспрепятственного проникновения в квартиру без согласия жильцов законом не предусмотрено, - подчеркнул адвокат.

Что делать, если сотрудники начинают ломиться в дверь?

Адвокат рекомендует прежде всего сохранять спокойствие и выяснить цель визита.

Сотрудники полиции обязаны:

представиться;

предъявить служебное удостоверение;

объяснить причину обращения.

Если законных оснований для входа нет, человек вправе не открывать дверь.

При этом адвокат подчеркивает: если сотрудники начинают пытаться проникнуть в квартиру силой, не стоит оказывать физическое сопротивление.

Лучше фиксировать происходящее на видео, вызывать по номеру 102 или 112, а затем обжаловать действия сотрудников в установленном законом порядке, - пояснил Айбек Суюндуков.

Как убедиться, что перед вами действительно полиция?

По словам юриста, гражданин имеет полное право попросить сотрудников показать служебные удостоверения.

Если документы вызывают сомнения либо сотрудники отказываются представляться, рекомендуется:

позвонить в 102 или 112;

уточнить, направлялся ли наряд по вашему адресу;

сообщить о подозрительной ситуации.



Можно ли снимать действия полиции на видео?

Да, как заявил адвокат, граждане имеют право вести фото- и видеосъемку действий сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей.

Однако есть исключения. Ограничить съемку могут:

при проведении следственных действий;

в зоне чрезвычайного положения;

во время антитеррористических операций.

В остальных случаях видеозапись может стать важным доказательством при возникновении споров.

Что грозит за отказ открыть дверь?

Сам по себе отказ открыть дверь - не нарушение закона, если у полиции отсутствуют законные основания для входа.

Однако важно понимать разницу между законным отказом и неповиновением сотрудникам полиции.

Ответственность наступает не за сам факт закрытой двери, а за:

воспрепятствование законным действиям полиции;

агрессивное поведение;

оскорбления;

угрозы;

провокации;

нецензурную брань.

За это предусмотрены штраф либо административный арест сроком до 15 суток.

Имеет ли значение - арендатор человек или собственник?

Нет. Право на неприкосновенность жилища распространяется не только на владельца квартиры.

Арендатор на период действия договора обладает теми же правами на неприкосновенность жилища, что и собственник, - отметил адвокат.

Такие же права имеют и члены семьи, проживающие в квартире.

Какие права есть у жильцов во время обыска?

Во время обыска или проверки граждане имеют право:

присутствовать при проведении обыска;

получить копию постановления и протокола;

приглашать адвоката;

делать замечания в протокол;

заявлять ходатайства;

не свидетельствовать против себя и близких;

добровольно выдать предметы и документы.

Также граждане вправе внимательно следить за действиями сотрудников и требовать соблюдения процессуальных норм.

Когда действия полиции можно считать превышением полномочий?

По словам Айбека Суюндукова, тревожными признаками могут быть:

проникновение в квартиру без законных оснований;

отказ предъявить документы;

применение силы без необходимости;

обыск без санкции суда или прокурора (если речь не идет о неотложной ситуации);

отказ предоставить копию протокола;

угрозы, грубость, насилие или оскорбления.

Куда жаловаться, если полиция действовала незаконно?

Если гражданин считает, что сотрудники полиции нарушили закон, он может обратиться:

в департамент собственной безопасности МВД;

к вышестоящему руководству полиции;

в прокуратуру;

в Антикоррупционную службу (если имеются признаки коррупции).

По словам адвоката, важно не бояться защищать свои права, но при этом действовать исключительно в рамках закона.