Куда жителям Актау жаловаться на нарушителей ПДД?

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали корреспонденту Lada.kz о том, куда обращаться с жалобами на нарушителей Правил дорожного движения (ПДД).

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Если говорить о пешеходах, то их жалобы зачастую связаны с тем, что автомобилисты не пропускают их на «зебре». Водители же часто сообщают о владельцах транспорта, которые нарушают элементарные правила, создавая аварийные ситуации.

В департаменте полиции региона сообщили, что фото- и видеофиксацию нарушений жители и гости города могут направлять на официальную страницу батальона патрульной полиции управления полиции Актау в Instagram.

Телефонный номер дежурного: +7 (7292) 47-47-15.