Ночная погоня в Актау: 17-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции

В ночь на 25 мая произошла погоня с участием несовершеннолетнего водителя. За автомобилем гнались сразу несколько патрульных машин, сообщает Lada.kz .

В Сети появилось видео ночной погони в 34 микрорайоне примерно в 02:30. Автомобиль двигался в сторону областного перинатального центра «Ана мен бала». За ним следовали несколько полицейских машин.

Как сообщили в департаменте полиции региона, около 01:25 в районе села Бесшокы Мунайлинского района сотрудники патрульной полиции подали законное требование об остановке автомобиля Mercedes-Benz. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться.

В результате оперативных мероприятий автомобиль был остановлен в 33 микрорайоне. За рулем находился 17-летний подросток, не имеющий водительских прав.

В отношении несовершеннолетнего составлен протокол по части 3-1 статьи 613 КоАП РК (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства лицом, не имеющим права управления). Наказание предусматривает штраф в размере 60 МРП (259 500 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

К ответственности привлекли и владельца автомобиля по части 5 статьи 612 КоАП РК (передача управления лицу, не имеющему права управления). Санкция статьи влечет штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге).

Также материалы по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего направлены в суд для рассмотрения вопроса о привлечении законного представителя к ответственности по статье 127 КоАП РК (неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего). Это влечет штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).

В департаменте полиции напомнили, что передача автомобиля лицам без водительского удостоверения создает угрозу безопасности дорожного движения и может привести к тяжелым последствиям.