Ночная погоня за угнанной Toyota попала на видео в Актау

В социальных сетях распространилось видео ночной погони за автомобилем в Актау. Инцидент корреспонденту Lada.kz прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.
По данным пресс-службы ведомства, 14 мая около 03:50 часов сотрудники полиции попытались остановить автомобиль марки Toyota, который числился как угнанный.
Однако нарушитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Во время преследования в районе 20 микрорайона водитель не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие.
В полиции сообщили, что в результате аварии пострадавших нет.
Позже было установлено, что за рулём находился 17-летний подросток. Несовершеннолетнего доставили в полицию.
Автомобиль водворён на штрафную стоянку.
По данному факту возбуждено дело по статье 200 УК РК – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
