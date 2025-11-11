В Актау полицейские устроили погоню за пьяным водителем (видео)

Утром 10 ноября жители Актау стали свидетелями погони сотрудников полиции за водителем внедорожника рядом с 29А микрорайоном. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как патрульные блокируют дорогу и задерживают нарушителя, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, внедорожником Toyota Hilux управлял житель 2003 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Требования об остановке молодой человек проигнорировал, продолжив движение и допустив столкновение с другим транспортом, включая патрульный автомобиль.

По данным ведомства, нарушитель привлечён к ответственности за ряд правонарушений, среди которых:

управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

невыполнение законного требования полиции об остановке;

оставление места ДТП;

создание аварийной ситуации;

нарушение правил расположения транспорта на дороге;

отсутствие страхового полиса.

По решению Специализированного суда по административным нарушениям Актау водитель помещён в изолятор на 22 дня.

Напомним, ранее попытка остановить большегруз для проверки документов обернулась для сотрудников правопорядка погоней, которую читатели сравнили с популярной игрой GTA.