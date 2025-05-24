В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)

Видео погони полицейского патруля за автомобилем с участием выпускника распространяется в социальных сетях. Кадры прокомментировали в полиции, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано чатом GPT

Инцидент произошел в Мунайлинском районе. Кадры с места событий опубликовал местный Instagram-паблик Cenzura_aktau.

На протяжении всего видео автомобиль с группой молодых людей, в числе которых был парень в школьной форме и с лентой выпускника, преследует полиция. Однако нарушители не спешат останавливаться и, смеясь, снимают происходящее на камеру.

Погоня заканчивается тем, что машина влетает во двор жилого дома, а парень с лентой выпускника спешит закрыть ворота прямо перед стражами порядка.

В управлении полиции Мунайлиского района сообщили, что инцидент произошел 23 мая в Жана Даулете. Личности нарушителей установлены. Владелец автомобиля марки Toyota Camry привлечен к ответственности по статье 613 КоАП РК.

Для справки

Статья 613 КоАП РК – Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.

Нарушение статьи влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.