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24.05.2025, 14:13

В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)

Происшествия 0 4 453 Наталья Вронская

Видео погони полицейского патруля за автомобилем с участием выпускника распространяется в социальных сетях. Кадры прокомментировали в полиции, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано чатом GPT
Фото сгенерировано чатом GPT

Инцидент произошел в Мунайлинском районе. Кадры с места событий опубликовал местный Instagram-паблик Cenzura_aktau.

На протяжении всего видео автомобиль с группой молодых людей, в числе которых был парень в школьной форме и с лентой выпускника, преследует полиция. Однако нарушители не спешат останавливаться и, смеясь, снимают происходящее на камеру.

Погоня заканчивается тем, что машина влетает во двор жилого дома, а парень с лентой выпускника спешит закрыть ворота прямо перед стражами порядка.

В управлении полиции Мунайлиского района сообщили, что инцидент произошел 23 мая в Жана Даулете. Личности нарушителей установлены. Владелец автомобиля марки Toyota Camry привлечен к ответственности по статье 613 КоАП РК.

Для справки

Статья 613 КоАП РК – Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.

Нарушение статьи влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!
24.05.2025, 11:54
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