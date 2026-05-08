В Актау стартует приём заявок на участие в программе «Арендное жильё с правом выкупа»

Акимат Актау объявил о старте программы, которая призвана помочь приобрести жильё семьям из социально уязвимых слоёв населения и кандасам, передаёт Lada.kz.
Программа называется «Арендное жилье с правом выкупа» по линии Казахстанской Жилищной Компании. Сроки приема заявок: с 12 до 17:00 25 мая этого года. Документы будут приниматься в Центре приема граждан (здание городского акимата).
Участвовать могут граждане Казахстана и кандасы, состоящие на учёте как нуждающиеся в жилье в электронной базе «Центра обеспечения жильём» по городу Актау.
Условия программы:
Арендные квартиры расположены в 26А микрорайоне – это дома №№ 170, 171, 172, 173 (ЖК «Adal Town»). Всего 86 квартир – 46 однокомнатных, 17 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. Размер ежемесячного платежа составит:
1-комнатные — от 92 885 тенге;
2-комнатные — от 150 908 тенге;
3-комнатные — от 210 176 тенге.
Более детальные разъяснения можно получить по телефонам: +7 775 363 33 30, +7 (7172) 79-75-75 (внутренние номера: 2791, 2789, 2783, 2786) и 8 (800) 080-44-48 (горячая линия).
