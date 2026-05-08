Новости Актау и Мангыстау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
08.05.2026, 18:59

В Актау стартует приём заявок на участие в программе «Арендное жильё с правом выкупа»

Общество 0 1 358 Ольга Максимова

Акимат Актау объявил о старте программы, которая призвана помочь приобрести жильё семьям из социально уязвимых слоёв населения и кандасам, передаёт Lada.kz.

Программа называется «Арендное жилье с правом выкупа» по линии Казахстанской Жилищной Компании. Сроки приема заявок: с 12 до 17:00 25 мая этого года. Документы будут приниматься в Центре приема граждан (здание городского акимата).

Участвовать могут граждане Казахстана и кандасы, состоящие на учёте как нуждающиеся в жилье в электронной базе «Центра обеспечения жильём» по городу Актау.

Условия программы:

  • Тип жилья — арендное с правом выкупа;
  • Срок аренды — до 20 лет;
  • Процентная ставка — 3,1% годовых;
  • Первоначальный взнос не требуется;
  • Стоимость аренды — 2 490 тенге за 1 кв. м;
  • Предусмотрена возможность досрочного выкупа по остаточной стоимости;
  • По завершении срока аренды жильё переходит в собственность арендатора.

Арендные квартиры расположены в 26А микрорайоне – это дома №№ 170, 171, 172, 173 (ЖК «Adal Town»). Всего 86 квартир – 46 однокомнатных, 17 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. Размер ежемесячного платежа составит:

1-комнатные — от 92 885 тенге;

2-комнатные — от 150 908 тенге;

3-комнатные — от 210 176 тенге.

Более детальные разъяснения можно получить по телефонам: +7 775 363 33 30, +7 (7172) 79-75-75 (внутренние номера: 2791, 2789, 2783, 2786) и 8 (800) 080-44-48 (горячая линия).

 

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь