30.09.2025, 14:41

В Актау за месяц сильно подорожало вторичное жилье

Общество 0 4 040 Ольга Максимова

В сентябре служба статистики отметила рост цены квадратного метра вторичного жилья в областном центре. Актау стал лидером по этому показателю среди других городов страны, передает Lada.kz.

Актау. Фото автора
Актау. Фото автора

Квартиры на вторичном рынке подорожали в большинстве городов Казахстана. По сравнению с августом средняя цена выросла до 404 тысяч тенге за квадрат (рост на 1,3%).

Согласно мониторингу Krisha.kz, цены выросли в 13 городах из 18-ти. Лидером роста стал Актау – сразу на 6,8%. За квадрат вторичного жилья в городе у моря просят 418 473 тенге. Далее следуют Шымкент с ростом на 3,5% и Астана – с 3%.

Алматы стал единственным городом с самым заметным снижением - на 1,4%. Но это не падение цен, как говорят эксперты, а очередное колебание, к примеру, в августе был рост почти на 3%.

Также Актау показал максимальный рост средней цены вторички за промежуток времени с января по сентябрь – сразу плюс 11,1%. Костанай занял вторую строчку с ростом на 9,9%, а Шымкент с 8,3% - на третьей.  

Снижения цен зафиксировано не было ни в одном городе.

«По сравнению с сентябрём 2024 года квартиры на вторичке в Казахстане подорожали в среднем почти на 10%. Наибольший рост зафиксирован в Актау (+22%), Шымкенте (+13,5%), Астане (+12,9%). Минимальный — в Таразе (+3,5%) и Туркестане (+5%). Отрицательной динамики не зафиксировано», - сообщает издание.

14
13
1
