Выплаты казахстанцам до 545 тысяч тенге: как оформить и получить

В Казахстане более 207 тысяч человек получают специальное государственное пособие — финансовую поддержку граждан с особыми заслугами перед страной или тех, кто пострадал в результате чрезвычайных событий. Ежемесячно на эти выплаты из республиканского бюджета выделяется около 22,3 миллиарда тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По информации Министерства труда и социальной защиты населения, оформить пособие могут 17 категорий граждан, включая казахстанцев и иностранцев, постоянно проживающих в стране. Основные категории получателей:
Ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в других странах.
Лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ.
Вдовы погибших военнослужащих и семьи погибших.
Труженики тыла, внесшие вклад в поддержку фронта и страны во время военных лет.
Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или пенсионный статус.
Обладатели государственных званий, таких как «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері».
Граждане, получающие пенсию за особые заслуги перед государством.
Важно отметить, что право на пособие распространяется не только на граждан Казахстана, но и на иностранцев или лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране.
Размер выплат напрямую зависит от категории получателя и рассчитывается через месячный расчётный показатель (МРП). На 2025 год пособие составляет:
Минимальная сумма: 2,13 МРП (примерно 8 375 тенге).
Максимальная сумма: 138,63 МРП (до 545 тысяч тенге).
Ежегодно размер выплат увеличивается пропорционально росту МРП.
Если человек входит сразу в несколько категорий, он имеет право сам выбрать, по какому основанию будет получать пособие, чтобы оформить наиболее выгодную выплату.
Получить пособие можно двумя способами:
Онлайн: через портал электронного правительства eGov.kz
Офлайн: в центрах обслуживания населения (ЦОН) по месту проживания.
При подаче заявления необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на пособие (удостоверения ветерана, справки о льготах, документы о семейном статусе и т.д.).
Специальное государственное пособие в Казахстане — это значимая поддержка для тех, кто внес особый вклад в развитие страны или пострадал от чрезвычайных ситуаций. Максимальная сумма выплат может достигать 545 тысяч тенге, а процесс оформления достаточно прост и доступен как онлайн, так и в ЦОН.
