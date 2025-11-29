Выплаты казахстанцам до 545 тысяч тенге: как оформить и получить

В Казахстане более 207 тысяч человек получают специальное государственное пособие — финансовую поддержку граждан с особыми заслугами перед страной или тех, кто пострадал в результате чрезвычайных событий. Ежемесячно на эти выплаты из республиканского бюджета выделяется около 22,3 миллиарда тенге , сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: kazlenta.kz

Кто имеет право на специальное пособие

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, оформить пособие могут 17 категорий граждан, включая казахстанцев и иностранцев, постоянно проживающих в стране. Основные категории получателей:

Ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в других странах.

Лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ.

Вдовы погибших военнослужащих и семьи погибших.

Труженики тыла , внесшие вклад в поддержку фронта и страны во время военных лет.

Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Жертвы политических репрессий , имеющие инвалидность или пенсионный статус.

Обладатели государственных званий , таких как «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері».

Граждане, получающие пенсию за особые заслуги перед государством.

Важно отметить, что право на пособие распространяется не только на граждан Казахстана, но и на иностранцев или лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране.

Размер специального пособия

Размер выплат напрямую зависит от категории получателя и рассчитывается через месячный расчётный показатель (МРП). На 2025 год пособие составляет:

Минимальная сумма: 2,13 МРП (примерно 8 375 тенге).

Максимальная сумма: 138,63 МРП (до 545 тысяч тенге).

Ежегодно размер выплат увеличивается пропорционально росту МРП.

Если человек входит сразу в несколько категорий, он имеет право сам выбрать, по какому основанию будет получать пособие, чтобы оформить наиболее выгодную выплату.

Как оформить специальное пособие

Получить пособие можно двумя способами:

Онлайн: через портал электронного правительства eGov.kz

Офлайн: в центрах обслуживания населения (ЦОН) по месту проживания.

При подаче заявления необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на пособие (удостоверения ветерана, справки о льготах, документы о семейном статусе и т.д.).

Итог

Специальное государственное пособие в Казахстане — это значимая поддержка для тех, кто внес особый вклад в развитие страны или пострадал от чрезвычайных ситуаций. Максимальная сумма выплат может достигать 545 тысяч тенге, а процесс оформления достаточно прост и доступен как онлайн, так и в ЦОН.