Массовая ночная погоня полицейских за водителем-нарушителем попала на видео в Актау

В Актау полицейские устроили погоню за водителем автотранспорта марки Daewoo Nexia. Происшествие попало на видео. В полиции региона сообщили, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Кадр видео

Видео погони разместили на странице «112» в Instagram. На кадрах видео видно, как правонарушителя преследуют более шести полицейских автомобилей. Погоня завершилась аварией, водитель врезался в забор дома.

По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, водитель автотранспорта марки Daewoo Nexia был в нетрезвом состоянии, не соблюдал правила дорожного движения, не подчинился требованиям полицейских об остановке автотранспорта и пытался скрыться. Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за нарушителем.

Более подробную информацию о привлечении водителя к ответственности в пресс-службе полиции пообещали предоставить позже.