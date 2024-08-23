Ночная погоня полицейских в Актау: в отношении водителя возбуждено уголовное дело

В ходе управления автомобилем в нетрезвом состоянии водитель автотранспорта марки Daewoo Nexia совершил два дорожно-транспортных происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Об этом сообщили в полиции региона.

Фото из архива

По данным ведомства, в ходе автопатрулирования водитель автомобиля Daewoo Nexia, не подчинившись требованиям сотрудников полиции, предпринял попытку скрыться от стражей порядка.

Причиной такого поведения послужило нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие права управления транспортным средством ввиду лишения такого права ранее в административном порядке. В ходе управления автомашиной в нетрезвом состоянии водителем совершено два дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица).

Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - заявили в полиции региона.

Напомним, массовая ночная погоня полицейских за водителем-нарушителем попала на видео в Актау.