Полиция перекрыла дороги выезда из Актау для автомобилей с выпускниками

В Сети появились видео с заторами на дорогах и пробкой в районе канала Шора. В департаменте полиции региона прокомментировали данные действия, сообщает Lada.kz.
В соцсетях распространяются видеозаписи, на которых сотрудники полиции перекрывают дороги для выпускников, пытающихся выехать за город.
Пользователи активно обсуждают ситуацию в комментариях. Большинство поддержало действия полиции, отмечая, что ограничения необходимы ради безопасности молодежи.
Некоторые жители пишут, что «полиция правильно делает», поскольку после прошлогодних инцидентов с выпускниками подобные меры стали необходимостью. Часть же пользователей раскритиковала ограничения, заявив, что выпускники просто хотят спокойно отметить окончание школы.
В департаменте полиции региона сообщили, что ограничение движения касается исключительно выпускников. Как пояснили в ведомстве, молодым людям запрещают выезд за пределы города, в том числе в сторону баз отдыха и взлётной полосы между Актау и Жанаозеном.
Все дороги перекрыты именно для выпускников. Обычные горожане могут свободно передвигаться. Эти меры принимаются для предотвращения ДТП. В прошлом году было зафиксировано много инцидентов с участием выпускников. Полиция сегодня работает в усиленном режиме, причем круглосуточно, - сообщили в департаменте полиции.
