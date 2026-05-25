Полиция перекрыла дороги выезда из Актау для автомобилей с выпускниками

В Сети появились видео с заторами на дорогах и пробкой в районе канала Шора. В департаменте полиции региона прокомментировали данные действия, сообщает Lada.kz .

В соцсетях распространяются видеозаписи, на которых сотрудники полиции перекрывают дороги для выпускников, пытающихся выехать за город.

Пользователи активно обсуждают ситуацию в комментариях. Большинство поддержало действия полиции, отмечая, что ограничения необходимы ради безопасности молодежи.

Некоторые жители пишут, что «полиция правильно делает», поскольку после прошлогодних инцидентов с выпускниками подобные меры стали необходимостью. Часть же пользователей раскритиковала ограничения, заявив, что выпускники просто хотят спокойно отметить окончание школы.

В департаменте полиции региона сообщили, что ограничение движения касается исключительно выпускников. Как пояснили в ведомстве, молодым людям запрещают выезд за пределы города, в том числе в сторону баз отдыха и взлётной полосы между Актау и Жанаозеном.