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23.05.2025, 16:57

ДТП с выпускниками в Жанаозене: пикап вылетел с трассы после неудачного обгона

Происшествия 0 2 209 Сергей Кораблев

В Жанаозене произошла авария с участием трех автомобилей, в двух из которых находились выпускники, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По данным полиции, участниками ДТП, которое произошло сегодня, 23 мая, во второй половине дня, стали Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 100 и Lexus LX 450.

Установлено, что водитель пикапа Toyota Hilux, не являющийся выпускником, попытался обогнать Land Cruiser 100, двигавшийся впереди. Однако в процессе маневра Toyota Hilux неудачно выехал на обочину, столкнулся с Land Cruiser 100, а последний по инерции с Lexus LX 450. В результате пикап вылетел с дороги.

Авария обошлась без пострадавших.

На водителя Toyota Hilux составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Нарушение влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Отмечается, что выпускники находились только в Lexus LX 450. Данные также подтвердили в уравлении образования Мангистауской области.

Происшествия на дорогах с участием выпускников происходили и в Актау. Традиционные автокортежи снова стали причиной массовых нарушений ПДД, несмотря на усиленные меры контроля. Подростки по традиции устраивают громкие автопробеги: ездят с непристегнутыми ремнями, высовываются из окон, создавая угрозу себе и окружающим.

Управление полиции Актау опубликовало в Instagram видео с массовыми задержаниями участников подобных заездов на элитных авто. Также на обозрение выставлены несколько протоколов.

В городе были назначены ответственные сотрудники из числа полиции и руководящего состава, включено круглосуточное наблюдение через камеры центра оперативного управления, - говорится в сообщении.

Напомним, стражи порядка перешли на усиленный вариант несения службы, связанный с выпускными мероприятиями школьников.

Полный список запретов при проведении Последнего звонка в Мангистауской области смотреть здесь.

Читайте также о том, как адвокат из Актау прокомментировал запреты властей на проведение банкетов для выпускников.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Дешевые понты школьников, которые ездят на кукурузерах дичь просто. Запретили же все, а они все понтуются.
23.05.2025, 12:48
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