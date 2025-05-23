Последний звонок: полиция Мангистау перешла на усиленный режим работы

Стражи порядка перешли на усиленный вариант несения службы, связанный с выпускными мероприятиями школьников. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 23 мая, во всех школах региона прозвенит последний звонок для выпускников.

В учебных заведениях пройдут торжественные линейки.

С учётом масштабности предстоящих школьных мероприятий полиция региона перешла на усиленный вариант несения службы. Это позволит обеспечить своевременное реагирование, усилить патрулирование и контроль за местами массового скопления людей.

Особое внимание уделено профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, соблюдению правил дорожного движения, а также предупреждению несчастных случаев на воде. Личному составу поручено активно работать с молодёжью, обеспечить патрулирование в местах возможного скопления несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве.

В полиции призывают родителей и учителей следить за детьми во избежание противоправных действий.

Хотим напомнить родителям выпускников: обеспечение безопасности детей – это наша общая задача. Мы надеемся, что день последнего звонка пройдёт без нарушений, в атмосфере радости и безопасного прощания со школой, - отметили в полиции региона.

Полный список запретов при проведении Последнего звонка в Мангистауской области смотреть здесь.

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