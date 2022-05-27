Страшная авария с мангистаускими выпускниками: ключи от машины детям дал отец

Крайне тяжелым остается состояние двух мангистауских выпускников, попавших в страшную аварию. Юноша не может дышать самостоятельно, у него кровоизлияние в мозг. Девушку готовят к операции на тазобедренном суставе. Врачи не готовы дать положительных прогнозов.Школьники отмечали последний звонок. Водитель, тоже выпускник, не справился с управлением, и легковушка перевернулась. Медпомощь потребовалась всем участникам поездки. Но двоих пассажиров пришлось доставить в областную больницу санавиацией.- Состояние мальчика крайне тяжелое, ребенок находится на аппаратном ИВЛ в реанимации. Состояние девочки тоже тяжелое, она находится в отделении травматологии, готовится на операцию. Учитывая тяжесть состояния детей, прогнозы мы сейчас какие-то давать не можем, - рассказала Сания Тарбахова, заместитель директора по лечебной части детской многопрофильной больницы Мангистауской области.По информации полицейских, школьники были трезвы. А ключи от машины водителю-выпускнику дал отец. К слову, парню только через два месяца исполнится 18 лет.Минувший последний звонок отметился сумасшедшей ездой школьников сразу в нескольких регионах. В Шымкенте троих водителей «выпускного кортежа» привлекли к ответственности. Но антирекорд побили жители Мангистауской области. Составлено более сотни протоколов.- Всего в отношении 89 лиц, совершивших правонарушения, составлено 119 административных протоколов, из них 35 автомобилей закрыты на штрафстоянку, 16 водителей управляли автомобилями без документов. Несмотря на наличие различных замечаний, предупреждений со стороны полиции, молодые выпускники сознательно допускали правонарушения и грубо нарушали правила дорожного движения, - сказала Айгерим Ибатуллаева, пресс-секретарь департамента полиции по Мангистауской области.