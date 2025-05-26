ДТП с выпускниками в Жанаозене: появилось видео из машины от первого лица

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

На видео видно, как автомобиль выезжает на обочину и движется на высокой скорости, чтобы обогнать колонну машин. Неожиданно из колонны выезжает другое авто, и водитель Toyota Hilux, не успев сбросить скорость, врезается в него, после чего машина вылетает с дороги. К счастью, никто из участников происшествия не пострадал.

Напомним, ранее в полиции уже комментировали данный инцидент. В отношении водителя Toyota Hilux составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Нарушение влечёт штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо лишение права управления транспортным средством сроком до шести месяцев.