Выпускники школы устроили опасную езду на дорогах Актау

Кадр видео
Сегодня, 1 июня, в Актау выпускной кортеж грубо нарушил правила дорожного движения.
В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как парни и девушки ехали, высунувшись из машин через окна, и машут выпускными лентами.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции. По данным ведомства, водители привлечены к ответственности, а автомобили водворены на штрафстоянку.
- Видео снято на одной из дорог в 29 микрорайоне Актау. Водители, не имеющие государственных регистрационных номерных знаков, а также не пользующиеся ремнями безопасности при управлении автотранспортным средством, сразу обратили внимание страж порядка. Водителям автомобилей марок Toyota RAV4, Hyundai Tucson составлены административные протоколы по части 2 статьи 590 КоАП РК. Водители, проявившие халатность к безопасности пассажиров на заднем сиденье транспортного средства и допустившие правонарушения, привлечены к ответственности по статье 593 административного кодекса, - заявили в полиции региона.
Полиция Мангистау призывает граждан не допускать правонарушения и строго соблюдать ПДД.
- Главные обязанности сотрудников полиции — обеспечение общественного порядка и спокойствия, контроль за соблюдением правил дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В этой связи сотрудниками группы ювенальной полиции и инспекторами батальона патрульной полиции неоднократно проводилась разъяснительная работа по надзору за безопасностью выпускников школ. Однако подростки допустили различные правонарушения, игнорируя предупреждения и установленные законом правила, - отметили в ведомстве.
Напомним, видео с разъезжавшими по дорогам Жанаозена выпускниками появилось в социальных сетях. В департаменте полиции региона сообщили, что водителей, грубо нарушивших ПДД, привлекли к ответственности.
В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как парни и девушки ехали, высунувшись из машин через окна, и машут выпускными лентами.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции. По данным ведомства, водители привлечены к ответственности, а автомобили водворены на штрафстоянку.
- Видео снято на одной из дорог в 29 микрорайоне Актау. Водители, не имеющие государственных регистрационных номерных знаков, а также не пользующиеся ремнями безопасности при управлении автотранспортным средством, сразу обратили внимание страж порядка. Водителям автомобилей марок Toyota RAV4, Hyundai Tucson составлены административные протоколы по части 2 статьи 590 КоАП РК. Водители, проявившие халатность к безопасности пассажиров на заднем сиденье транспортного средства и допустившие правонарушения, привлечены к ответственности по статье 593 административного кодекса, - заявили в полиции региона.
Полиция Мангистау призывает граждан не допускать правонарушения и строго соблюдать ПДД.
- Главные обязанности сотрудников полиции — обеспечение общественного порядка и спокойствия, контроль за соблюдением правил дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В этой связи сотрудниками группы ювенальной полиции и инспекторами батальона патрульной полиции неоднократно проводилась разъяснительная работа по надзору за безопасностью выпускников школ. Однако подростки допустили различные правонарушения, игнорируя предупреждения и установленные законом правила, - отметили в ведомстве.
Напомним, видео с разъезжавшими по дорогам Жанаозена выпускниками появилось в социальных сетях. В департаменте полиции региона сообщили, что водителей, грубо нарушивших ПДД, привлекли к ответственности.
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