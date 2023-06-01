Выпускники устроили беспредел на дорогах в Жанаозене

В социальных сетях появилось видео, на кадрах видно, как парни вылезли по пояс из окон автомобиля.В полиции региона сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей 30 мая на одной из автодорог в микрорайоне Аксу Жанаозена было выявлено несколько правонарушений, совершённых выпускниками школ.Так, пассажиры автомобиля марки Daimler Chrysler допустили нарушение, не пристегнув ремень безопасности. Сотрудниками роты патрульной полиции Жанаозена установлена личность водителя данного автомобиля, в отношении которого составлен протокол по части 2 статьи 593 КоАП РК.Также водитель транспортного средства Mercedes Benz E 320 совершил сразу два правонарушения. Он нарушил требования, предусмотренные статьей 614 Административного кодекса, и умышленно препятствовал другим участникам дорожного движения при управлении транспортным средством. К ответственности по данной статье привлечён 21-летний гражданин. Кроме того, установлено, что пассажиры на заднем сиденье данной автомашины не пользовались ремнём безопасности, составлен протокол по части 3 статьи 593 КоАП РК.- В рамках закона по данной статье также был привлечён к ответственности водитель автомобиля марки BMW 5251 и оштрафован. Выпускники высунули тела из окна и нарушили правила дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, ДП Мангистауской области призывает вас строго соблюдать ПДД и не допускать правонарушений, - отметили в полиции региона.Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.Создание препятствий для движения транспортных средств.