Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Июня
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.13 KZT
  • €1 = 478.33 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 926

Выпускники устроили беспредел на дорогах в Жанаозене

Видео с разъезжавшими по дорогам Жанаозена выпускниками появилось в социальных сетях. В департаменте полиции региона сообщили, что водителей, грубо нарушивших ПДД, привлекли к ответственности.

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на кадрах видно, как парни вылезли по пояс из окон автомобиля.



В полиции региона сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей 30 мая на одной из автодорог в микрорайоне Аксу Жанаозена было выявлено несколько правонарушений, совершённых выпускниками школ.

Так, пассажиры автомобиля марки Daimler Chrysler допустили нарушение, не пристегнув ремень безопасности. Сотрудниками роты патрульной полиции Жанаозена установлена личность водителя данного автомобиля, в отношении которого составлен протокол по части 2 статьи 593 КоАП РК.

Также водитель транспортного средства Mercedes Benz E 320 совершил сразу два правонарушения. Он нарушил требования, предусмотренные статьей 614 Административного кодекса, и умышленно препятствовал другим участникам дорожного движения при управлении транспортным средством. К ответственности по данной статье привлечён 21-летний гражданин. Кроме того, установлено, что пассажиры на заднем сиденье данной автомашины не пользовались ремнём безопасности, составлен протокол по части 3 статьи 593 КоАП РК.

- В рамках закона по данной статье также был привлечён к ответственности водитель автомобиля марки BMW 5251 и оштрафован. Выпускники высунули тела из окна и нарушили правила дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, ДП Мангистауской области призывает вас строго соблюдать ПДД и не допускать правонарушений, - отметили в полиции региона.

Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.

Статья 614. Создание препятствий для движения транспортных средств.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 12:23
Другого и не ждали , последние годы выпускники школ, виду себя неподобающие...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика