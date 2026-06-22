В Казахстане начали штрафовать за «неправильный» внешний вид: в МВД объяснили правила

Казахстанцам запретили скрывать лицо под одеждой в общественных местах — нарушителей ждет денежное наказание, о чем официально предупредили в МВД республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Министерство внутренних дел РК усиливает контроль за соблюдением норм общественной безопасности. Под особый надзор полиции попали любые элементы гардероба, которые мешают визуально идентифицировать человека. Правоохранители подчеркивают: речь идет не о конкретных религиозных или субкультурных атрибутах, а о любых вещах, полностью или частично маскирующих лицо в публичных пространствах.
Данное требование регламентировано пунктом 3 статьи 75 Закона РК «О профилактике правонарушений». Главная цель нововведения — обеспечение безопасности граждан и возможность оперативного распознавания лиц, в том числе системами уличного видеонаблюдения.
Для тех, кто решит проигнорировать правила, законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 434-3 КоАП РК:
Первое нарушение: полицейские проявят лояльность и ограничатся официальным предупреждением.
Повторное нарушение: если гражданин попадется с закрытым лицом снова в течение года, ему выпишут штраф в размере 10 МРП.
Справочно: с 1 января 2026 года 1 МРП в Казахстане составляет 4 325 тенге. Таким образом, сумма повторного штрафа составит 43 250 тенге.
Несмотря на строгий контроль, в МВД успокоили граждан: тотального запрета на маски или шарфы нет. Наказание не грозит в четырех законных случаях:
Погодные условия: сильный мороз, метель, песчаная буря и другие капризы природы, требующие защиты лица.
Медицинские показания: ношение индивидуальных защитных масок по рекомендации врачей или в период болезней.
Служебные обязанности: профессиональная экипировка (например, у бойцов спецподразделений или инкассаторов).
Массовые мероприятия: участие в официальных спортивных состязаниях, театральных постановках или культурных перформансах.
В ведомстве призвали казахстанцев с пониманием отнестись к мерам контроля, напомнив, что в стране неукоснительно действует ключевой принцип «Закон и Порядок».
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