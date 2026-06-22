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22.06.2026, 13:32

В Казахстане начали штрафовать за «неправильный» внешний вид: в МВД объяснили правила

Новости Казахстана 0 6 134

Казахстанцам запретили скрывать лицо под одеждой в общественных местах — нарушителей ждет денежное наказание, о чем официально предупредили в МВД республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: kt.kz
Фото: kt.kz

Закон и порядок: что именно под запретом

Министерство внутренних дел РК усиливает контроль за соблюдением норм общественной безопасности. Под особый надзор полиции попали любые элементы гардероба, которые мешают визуально идентифицировать человека. Правоохранители подчеркивают: речь идет не о конкретных религиозных или субкультурных атрибутах, а о любых вещах, полностью или частично маскирующих лицо в публичных пространствах.

Данное требование регламентировано пунктом 3 статьи 75 Закона РК «О профилактике правонарушений». Главная цель нововведения — обеспечение безопасности граждан и возможность оперативного распознавания лиц, в том числе системами уличного видеонаблюдения.

Цена вопроса: от предупреждения до крупного штрафа

Для тех, кто решит проигнорировать правила, законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 434-3 КоАП РК:

  • Первое нарушение: полицейские проявят лояльность и ограничатся официальным предупреждением.

  • Повторное нарушение: если гражданин попадется с закрытым лицом снова в течение года, ему выпишут штраф в размере 10 МРП.

Справочно: с 1 января 2026 года 1 МРП в Казахстане составляет 4 325 тенге. Таким образом, сумма повторного штрафа составит 43 250 тенге.

Кому скрывать лицо можно: список исключений

Несмотря на строгий контроль, в МВД успокоили граждан: тотального запрета на маски или шарфы нет. Наказание не грозит в четырех законных случаях:

  1. Погодные условия: сильный мороз, метель, песчаная буря и другие капризы природы, требующие защиты лица.

  2. Медицинские показания: ношение индивидуальных защитных масок по рекомендации врачей или в период болезней.

  3. Служебные обязанности: профессиональная экипировка (например, у бойцов спецподразделений или инкассаторов).

  4. Массовые мероприятия: участие в официальных спортивных состязаниях, театральных постановках или культурных перформансах.

В ведомстве призвали казахстанцев с пониманием отнестись к мерам контроля, напомнив, что в стране неукоснительно действует ключевой принцип «Закон и Порядок».

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