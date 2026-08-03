Конфликт на набережной Актау обернулся уголовным и административным делами

Правоохранители рассказали подробности конфликта, произошедшего ранним утром 2 августа на набережной. Инцидент с участием девушки и агрессивного мужчины попал на видео и получил широкий общественный резонанс, передает Lada.kz .

Кадр видео

Как сообщили редакции в пресс-службе регионального департамента полиции, в тот день девушка и двое мужчин распивали спиртные напитки на набережной. Между ними возник конфликт.

Девушка и мужчина, запечатленные на распространившемся в социальных сетях видео, друг к другу претензий не имеют. Несмотря на это, после проверки обстоятельств произошедшего обоих привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». В настоящее время они находятся в комнате временного содержания и ожидают решения суда, - сообщили в полиции.

В отношении второго мужчины, который также находился на месте происшествия, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». После проведения необходимых процессуальных действий его отпустили домой под подписку о невыезде.

Для справки

Статья 108. Умышленное причинение легкого вреда здоровью – наказывается штрафом в размере до 200 МРП (865 000 теңге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Статья 434. Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – влекут штраф в размере 20 МРП (86 500 теңге) или привлечение к общественным работам на срок от 30 до 60 часов либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Напомним, ранее в социальных сетях распространились видеоролики, снятые очевидцами на улицах Актау. На кадрах запечатлены несколько эпизодов конфликта между мужчиной и девушкой – от удерживания до преследования на проезжей части.