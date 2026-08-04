Конфликт на набережной Актау: агрессивному мужчине назначили 30 суток ареста

Жителя Актау, который проявил агрессию в отношении девушки на набережной, признали виновным в мелком хулиганстве. Суд назначил ему 30 суток административного ареста за нарушение общественного порядка, передает Lada.kz .

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Как сообщили в пресс-службе Специализированного суда по административным правонарушениям города Актау, сегодня, 3 августа, было рассмотрено дело в отношении мужчины, который 2 августа проявлял агрессию к девушке на городской набережной.

На судебном заседании правонарушитель признал свою вину.

Вина правонарушителя полностью доказана рапортом сотрудника полиции, протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидельствования №9649 и видеозаписью с места происшествия, - сообщили в суде.

Санкция части 2 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) предусматривает привлечение к общественным работам на срок от 60 до 100 часов либо административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Постановлением суда правонарушитель признан виновным с назначением административного взыскания в виде ареста на 30 суток. Постановление суда не вступило в законную силу, - отметили в суде.

Напомним, ранее в социальных сетях распространились видеоролики, снятые очевидцами на улицах Актау. На кадрах запечатлены несколько эпизодов конфликта между мужчиной и девушкой – от удерживания до преследования на проезжей части.

Позже в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили подробности произошедшего. По данным ведомства, участниками конфликта стали двое мужчин и девушка. В отношении одного из мужчин возбудили уголовное дело.