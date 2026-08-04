18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.38
547.73
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.08.2026, 19:32

Конфликт на набережной Актау: агрессивному мужчине назначили 30 суток ареста

Происшествия 0 3 143 Лиана Рязанцева

Жителя Актау, который проявил агрессию в отношении девушки на набережной, признали виновным в мелком хулиганстве. Суд назначил ему 30 суток административного ареста за нарушение общественного порядка, передает Lada.kz.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Похожие новости

Как сообщили в пресс-службе Специализированного суда по административным правонарушениям города Актау, сегодня, 3 августа, было рассмотрено дело в отношении мужчины, который 2 августа проявлял агрессию к девушке на городской набережной.

На судебном заседании правонарушитель признал свою вину.

Вина правонарушителя полностью доказана рапортом сотрудника полиции, протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидельствования №9649 и видеозаписью с места происшествия, - сообщили в суде.

Санкция части 2 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) предусматривает привлечение к общественным работам на срок от 60 до 100 часов либо административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Постановлением суда правонарушитель признан виновным с назначением административного взыскания в виде ареста на 30 суток. Постановление суда не вступило в законную силу, - отметили в суде.

Напомним, ранее в социальных сетях распространились видеоролики, снятые очевидцами на улицах Актау. На кадрах запечатлены несколько эпизодов конфликта между мужчиной и девушкой – от удерживания до преследования на проезжей части.

Позже в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили подробности произошедшего. По данным ведомства, участниками конфликта стали двое мужчин и девушка. В отношении одного из мужчин возбудили уголовное дело.

15
15
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь