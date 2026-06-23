Красный свет от Kaspi и Halyk: кого в Казахстане первыми отключат от системы рассрочек с 1 июля

С 1 июля в Казахстане кардинально ужесточаются правила розничного кредитования — получить займ без официально подтвержденного заработка станет практически невозможно, сообщает Lada.kz.
Внушительный сектор потребительского кредитования Казахстана ждет масштабное охлаждение. Национальный банк и АРРФР пересматривают ключевые макропруденциальные нормативы, регулирующие розничный рынок. Главный удар придется по двум базовым метрикам: коэффициенту долговой нагрузки (КДН) и коэффициенту долга к доходу (КДД).
Эти финансовые индикаторы жестко лимитируют предельную долю заработка, которую гражданин имеет право тратить на обслуживание своих обязательств. Цель нововведений очевидна — снизить уровень закредитованности населения и не допустить раздувания долгового пузыря.
Период, когда банки могли закрывать глаза на отсутствие официального трудоустройства и одобрять кредиты на основании косвенных данных, безвозвратно уходит в прошлое. Теперь алгоритмы оценки платежеспособности будут привязаны исключительно к государственным базам данных. В расчет финтех-организаций пойдут только легальные транзакции:
Регулярные обязательные пенсионные отчисления (ОПВ);
Стабильные платежи в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);
Официально задекларированные доходы от предпринимательской деятельности.
Если система не обнаружит прозрачной финансовой истории за последние месяцы, скоринговая модель автоматически заблокирует заявку.
Новые регуляторные барьеры затронут миллионы граждан. Под жесткий фильтр автоматических отказов в первую очередь подпадают:
Работники с «серым» доходом — те, кто получает основную часть заработной платы «в конверте», оформляя по договору лишь минимальный оклад.
Самозанятые без регистрации — фрилансеры, строители, таксисты и другие специалисты, пренебрегающие уплатой налогов и ЕСП.
Лица без официального трудоустройства — граждане, временно оставшиеся без работы или живущие на случайные заработки.
Ужесточение нормативов парализует доступ нелегально занятых граждан ко всей линейке популярных финансовых продуктов. Ограничения будут действовать без исключений: получить станет одинаково трудно как крупный автокредит или долгосрочную ипотеку, так и банальную беспроцентную рассрочку на бытовую технику в маркетплейсах.
Глава Национального банка РК уже подтвердил неизбежность запуска новых требований. У граждан, работающих в тени, остается ровно 10 дней, чтобы адаптироваться к новой реальности, где ключевым фактором финансовой свободы становится исключительно «белая» зарплата.
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