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19.06.2026, 06:26

Успеть до 5 числа: в eGov запустили услугу, которая спасет казахстанцев от переплат за газ

Новости Казахстана 0 3 510

Казахстанцам больше не нужно ждать визитов коммунальщиков или скачивать сторонний софт для сверки счетчиков. В приложении eGov Mobile появился сервис QazaqGaz Aimaq, который проверяет показания газа с помощью искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Автоматизация ЖКХ: зачем это нужно?

Раньше для дистанционной отправки данных гражданам приходилось устанавливать отдельное приложение от QazaqGaz Aimaq. Теперь этот функционал полностью интегрирован в eGov Mobile.

По заявлению АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), ключевая цель обновления — избавить людей от бюрократии, бумажной волокиты и необходимости подстраивать свой график под визиты контролеров. Главные плюсы для потребителей — колоссальная экономия времени и гарантированно точные начисления в квитанциях, основанные строго на реальном потреблении.

Искусственный интеллект на страже вашего кошелька

Главной фишкой новой услуги стала интеграция нейросетей. В систему встроен ИИ, который выполняет роль автоматического верификатора:

  • Пользователь делает снимок табло счетчика.

  • Искусственный интеллект мгновенно сопоставляет цифры на фото с тем, что юзер ввел вручную.

  • При обнаружении опечатки или попытки фальсификации система сразу укажет на ошибку до отправки данных.

Такой подход защищает казахстанцев от случайных переплат из-за банальных опечаток и полностью исключает необходимость перепроверки данных человеком.

Важно: Передавать показания приборов учета газа через приложение необходимо в строго определенное окно — с 25-го по 5-е число каждого месяца.

Пошаговая инструкция: как воспользоваться сервисом

Процесс отправки данных максимально упрощен и занимает не более двух минут. Вам потребуется выполнить всего 7 простых шагов:

  1. Откройте и авторизуйтесь в приложении eGov Mobile.

  2. В нижнем меню перейдите во вкладку «Сервисы» и найдите там «QazaqGaz Aimaq».

  3. Подтвердите согласие на обработку персональных данных и проверьте корректность своей информации.

  4. Введите ваш номер лицевого счета (после этого система сама подгрузит все привязанные к нему газовые счетчики).

  5. Впишите актуальные цифры по конкретному прибору учета.

  6. Сделайте и прикрепите четкую фотографию счетчика для проверки нейросетью.

  7. Нажмите финальную кнопку «Передать показания».

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