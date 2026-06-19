Успеть до 5 числа: в eGov запустили услугу, которая спасет казахстанцев от переплат за газ

Казахстанцам больше не нужно ждать визитов коммунальщиков или скачивать сторонний софт для сверки счетчиков. В приложении eGov Mobile появился сервис QazaqGaz Aimaq, который проверяет показания газа с помощью искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz.
Раньше для дистанционной отправки данных гражданам приходилось устанавливать отдельное приложение от QazaqGaz Aimaq. Теперь этот функционал полностью интегрирован в eGov Mobile.
По заявлению АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), ключевая цель обновления — избавить людей от бюрократии, бумажной волокиты и необходимости подстраивать свой график под визиты контролеров. Главные плюсы для потребителей — колоссальная экономия времени и гарантированно точные начисления в квитанциях, основанные строго на реальном потреблении.
Главной фишкой новой услуги стала интеграция нейросетей. В систему встроен ИИ, который выполняет роль автоматического верификатора:
Пользователь делает снимок табло счетчика.
Искусственный интеллект мгновенно сопоставляет цифры на фото с тем, что юзер ввел вручную.
При обнаружении опечатки или попытки фальсификации система сразу укажет на ошибку до отправки данных.
Такой подход защищает казахстанцев от случайных переплат из-за банальных опечаток и полностью исключает необходимость перепроверки данных человеком.
Важно: Передавать показания приборов учета газа через приложение необходимо в строго определенное окно — с 25-го по 5-е число каждого месяца.
Процесс отправки данных максимально упрощен и занимает не более двух минут. Вам потребуется выполнить всего 7 простых шагов:
Откройте и авторизуйтесь в приложении eGov Mobile.
В нижнем меню перейдите во вкладку «Сервисы» и найдите там «QazaqGaz Aimaq».
Подтвердите согласие на обработку персональных данных и проверьте корректность своей информации.
Введите ваш номер лицевого счета (после этого система сама подгрузит все привязанные к нему газовые счетчики).
Впишите актуальные цифры по конкретному прибору учета.
Сделайте и прикрепите четкую фотографию счетчика для проверки нейросетью.
Нажмите финальную кнопку «Передать показания».
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