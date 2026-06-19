Успеть до 5 числа: в eGov запустили услугу, которая спасет казахстанцев от переплат за газ

Казахстанцам больше не нужно ждать визитов коммунальщиков или скачивать сторонний софт для сверки счетчиков. В приложении eGov Mobile появился сервис QazaqGaz Aimaq, который проверяет показания газа с помощью искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz.