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30.06.2026, 17:37

Назначен новый руководитель управления по защите прав детей Мангистауской области

Власть 0 2 166 Лиана Рязанцева

Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления по защите прав детей назначена Несибели Куатова, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области. 

 

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

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Несибели Куатова родилась 1 июля 1979 года в селе Таушык Тупкараганского района Мангистауской области.

Имеет высшее образование. Окончила Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Педагог профессионального обучения».

В 2024 году получила образование в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в городе Астане.

Трудовую деятельность начала в 1998 году учителем начальных классов средней школы №15 города Актау. В 2004–2007 годах работала учителем начальных классов в гимназиях «Шетпе» и «Болашак».

В 2006–2007 годах была воспитателем детского сада №56 «Жулдыз», а также учителем начальных классов средней школы №7. В 2010–2011 годах занимала должность заместителя директора по учебной работе специальной коррекционной школы-детского сада №1 для детей с нарушением зрения, подведомственной управлению образования Мангистауской области.

В 2011 году работала воспитателем в Мангистауском областном центре адаптации несовершеннолетних. С 2012 по 2025 год прошла путь от организатора до директора областного центра дополнительного образования «Дарын».

С ноября 2025 года и до настоящего назначения возглавляла Тупкараганский районный отдел образования.

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