В Актау назначили нового главу предприятия «Каспий жылу, су арнасы»

Серик Гусман. Фото предоставили в «Каспий жылу, су арнасы»

Приказом управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, с 2 июня 2026 года директором КЖСА назначен Серик Гусман.

Новый руководитель имеет многолетний опыт работы в сферах энергетики, ЖКХ, государственного управления и предпринимательства.

Трудовую деятельность Серик Гусман начал в 2004 году в отделе развития малого бизнеса Актау. В разные годы он занимал должности заместителя акима села Умирзак, начальника отдела внутренней политики Актау, директора Центра координации проектов ЖКХ, директора ГКП «ТВС и В», заместителя акима Актау, руководителя областного филиала партии «Байтак», а также генерального директора ряда крупных предприятий.

С сентября 2024 года по июнь 2026 года Серик Гусман руководил опреснительным заводом «Каспий».

В областном управлении отметили, что новый директор обладает значительным опытом работы в коммунальной и энергетической сферах, что особенно важно для предприятия, обеспечивающего жителей региона жизненно важными услугами.