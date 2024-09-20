Нынешний руководитель ГКП «КЖСА» обвинялся в мошенничестве

Новый руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Танаш Ускенов в 2012 году был обвинен в мошенничестве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Позже апелляционный суд изменил приговор на условный срок. Редакции Lada.kz была предоставлена информация от достоверного источника.

Фото пресс-службы компании

В социальных сетях жители региона активно обсуждают новость о назначении Танаша Ускенова на должность директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Пользователи утверждают, что он был осужден по статье о мошенничестве.

Редакция Lada.kz решила выяснить, действительно ли Танаш Ускенов привлекался к уголовной ответственности и за что.

Из достоверного источника стало известно, что 31 июля 2012 году Жанаозенский городской суд вынесен приговор в отношении нескольких лиц, в том числе и в отношении Танаша Ускенова по пункту «б» части 3 статьи 177 УК РК (мошенничество).

Ускенов был приговорен к пяти годам лишения свободы. Однако 27 сентября 2012 года апелляционная инстанция изменила приговор в нескольких частях, применив статью 63 УК РК, и назначила Ускенову один год условного наказания. Он был освобожден из зала суда с пробационным контролем, - сообщил достоверный источник.

Интернет все помнит

Суд первой инстанции приговорил Ускенова вместе с подельницей к пяти годам колонии, но вскоре срок заменили на условный. Спустя несколько лет он возглавил одно из главных коммунальных предприятий Жанаозена, об этом пишет издание orda.kz в недавней публикации.

В 2012 году редакция Lada.kz публиковала новость под названием «Мошенники брали за трудоустройство в «Озенмунайгаз» по 700 тысяч тенге». Фигуранты расследования, по сообщению пресс-службы Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, обвинялись в присвоении денежных средств в размере более 26 миллионов тенге, которые они обманным путем выманили у 36 жителей Жанаозена якобы за трудоустройство на работу в ПФ «ОзенМунайГаз» и его подразделения.

Напомним, 5 сентября 2024 года в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сменился директор. Им стал Танаш Ускенов.