18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.05
534.57
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
20.09.2024, 14:58

Нынешний руководитель ГКП «КЖСА» обвинялся в мошенничестве

Общество 0 3 359 Лиана Рязанцева

Новый руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Танаш Ускенов в 2012 году был обвинен в мошенничестве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Позже апелляционный суд изменил приговор на условный срок. Редакции Lada.kz была предоставлена информация от достоверного источника.

Фото пресс-службы компании
Фото пресс-службы компании

В социальных сетях жители региона активно обсуждают новость о назначении Танаша Ускенова на должность директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Пользователи утверждают, что он был осужден по статье о мошенничестве.

Редакция Lada.kz решила выяснить, действительно ли Танаш Ускенов привлекался к уголовной ответственности и за что.

Из достоверного источника стало известно, что 31 июля 2012 году Жанаозенский городской суд вынесен приговор в отношении нескольких лиц, в том числе и в отношении Танаша Ускенова по пункту «б» части 3 статьи 177 УК РК (мошенничество).

Ускенов был приговорен к пяти годам лишения свободы. Однако 27 сентября 2012 года апелляционная инстанция изменила приговор в нескольких частях, применив статью 63 УК РК, и назначила Ускенову один год условного наказания. Он был освобожден из зала суда с пробационным контролем, - сообщил достоверный источник.

Интернет все помнит

Суд первой инстанции приговорил Ускенова вместе с подельницей к пяти годам колонии, но вскоре срок  заменили на условный. Спустя несколько лет он возглавил одно из главных коммунальных предприятий Жанаозена, об этом пишет издание orda.kz в недавней публикации.

В 2012 году редакция Lada.kz публиковала новость под названием «Мошенники брали за трудоустройство в «Озенмунайгаз» по 700 тысяч тенге». Фигуранты расследования, по сообщению пресс-службы Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, обвинялись в присвоении денежных средств в размере более 26 миллионов тенге, которые они обманным путем выманили у 36 жителей Жанаозена якобы за трудоустройство на работу в ПФ «ОзенМунайГаз» и его подразделения.

Напомним, 5 сентября 2024 года в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сменился директор. Им стал Танаш Ускенов.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Когда на производство приходит новый и к тому же бездарный руководитель, для того что бы это скрыть, он начинает с того что относится к людям как к фунциям. Хороший руководитель никогда не пожертвует людьми ради цифр. Этот же начал свою деятельность с сокращении. Ну а то что судимость, что ж, "крыша" есть, какой то "конвеер" его же продвинул.
20.09.2024, 15:28
Ed Word
Ed Word
Картина маслом - "Новый старый Казахстан". Неужели в обойме руководителей Нового Казахстана нет не запятнавших свою репутацию людей? Разве можно допускать к управлению в государственном и квазигосударственном секторе существующим на народные средства сотрудников с такой запятнаной историей? Или в Новом Казахстане все по старому и в руководство можно попасть только имея старые привычки и подход работы и продвижения по ней? Какие изменения реально произошли в сфере контроля государственной службы если имеют место быть такие назначения?
20.09.2024, 11:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?