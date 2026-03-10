Директор КЖСА в Актау Танаш Ускенов покинул пост по собственному желанию

В Актау сотрудники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» требовали оставить на должности последнего директора. Однако он всё равно ушёл, передаёт Lada.kz .

КЖСА в Актау. Фото: 2Gis

Как сообщил представитель предприятия, со 2 марта исполняющим обязанности директора КЖСА назначен главный инженер Серик Жалгасбай. Как предполагают в КЖСА, нового руководителя им представят на следующей неделе.

Напомним, в конце февраля стало известно о планирующемся увольнении директора Танаша Ускенова. Сотрудники предприятия требовали оставить его на этой должности, аргументируя свою позицию положительными изменениями, которые произошли при его руководстве. В акимате Мангистауской области сообщили, что Танаш Ускенов написал заявление по собственному желанию.