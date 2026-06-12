В Мангистау назначили нового директора Центра реабилитации

Директором коммунального государственного учреждения «Центр реабилитации» назначена Лаура Махмутова. Об этом сообщает управление координации занятости и социальных программ Мангистауской области, передает Lada.kz .

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В соответствии с приказом руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, на должность директора Центра реабилитации назначена Махмутова Лаура Мейрамкызы.

Лаура Махмутова родилась 11 июля 1980 года. Имеет высшее образование, окончила Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начала с 9 июня 2003 года в должности главного специалиста отдела внутренней политики города Актау.

С 24 сентября 2007 года продолжила работу в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области и более 19 лет проработала в социальной сфере.

До настоящего назначения занимала должность руководителя отдела по вопросам миграции управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Для справки

КГУ «Центр реабилитации» управления координации занятости социальных программ Мангистауской области открылось в 2017 году. Организация оказывает услуги для инвалидов первой и второй групп. Расположен центр в микрорайоне «Шыгыс -1».