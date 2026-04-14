Пляжи и базы
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
14.04.2026, 17:41

В Мангистауской области откроется реабилитационный центр для детей с аутизмом

Общество 0 667 Гульмира Садырова

В Актау готовятся к открытию реабилитационного центра «Қамқорлық» для детей с расстройствами аутистического спектра. Новый социальный объект рассчитан на 125 мест. Об этом сообщили в Мангистауском областном управлении координации занятости и социальных программ, передаёт Lada.kz.

Здание реабилитационного центра. Фото автора
В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, ведётся установка технологического оборудования.

«Оно предоставлено корпоративным фондом «Қамқорлық» общественного фонда «Қазақстан халқына» и фондом «Samruk-Kazyna Trust». Завершается оснащение специализированных кабинетов: сенсорной комнаты, интерактивного учебного кабинета, зала лечебной физкультуры, гончарной мастерской, трудового кабинета для мальчиков, кабинета музыкальной терапии. Продолжается оснащение дополнительных кабинетов и административных помещений мебелью и специализированным оборудованием. На 2026 год утверждено штатное расписание центра в количестве 120 единиц. После оформления всех необходимых документов и передачи здания на баланс центра будет начата процедура получения лицензии на оказание специальных социальных услуг», - проинформировали в управлении.

Помимо этого, в 39 микрорайоне Актау выделен земельный участок площадью 3,6 га для строительства реабилитационного центра на 150 мест.

Для разработки проектно-сметной документации в 2026 году из областного бюджета выделено 15 млн тенге. После разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы, как сообщили в управлении, будет решаться вопрос финансирования строительства.

Завершение разработки проектной документации планируется до конца текущего года.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь