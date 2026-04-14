В Мангистауской области откроется реабилитационный центр для детей с аутизмом

В Актау готовятся к открытию реабилитационного центра «Қамқорлық» для детей с расстройствами аутистического спектра. Новый социальный объект рассчитан на 125 мест. Об этом сообщили в Мангистауском областном управлении координации занятости и социальных программ, передаёт Lada.kz .

Здание реабилитационного центра. Фото автора

В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, ведётся установка технологического оборудования.

«Оно предоставлено корпоративным фондом «Қамқорлық» общественного фонда «Қазақстан халқына» и фондом «Samruk-Kazyna Trust». Завершается оснащение специализированных кабинетов: сенсорной комнаты, интерактивного учебного кабинета, зала лечебной физкультуры, гончарной мастерской, трудового кабинета для мальчиков, кабинета музыкальной терапии. Продолжается оснащение дополнительных кабинетов и административных помещений мебелью и специализированным оборудованием. На 2026 год утверждено штатное расписание центра в количестве 120 единиц. После оформления всех необходимых документов и передачи здания на баланс центра будет начата процедура получения лицензии на оказание специальных социальных услуг», - проинформировали в управлении.

Помимо этого, в 39 микрорайоне Актау выделен земельный участок площадью 3,6 га для строительства реабилитационного центра на 150 мест.

Для разработки проектно-сметной документации в 2026 году из областного бюджета выделено 15 млн тенге. После разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы, как сообщили в управлении, будет решаться вопрос финансирования строительства.

Завершение разработки проектной документации планируется до конца текущего года.