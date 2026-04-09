В Актау построят центр для реабилитации инвалидов

В областном центре планируется возведение центра реабилитации лиц с инвалидностью. Об этом сообщили в управлении строительства Мангистауской области, передает Lada.kz .

Управлением строительства на сайте госзакупок был опубликован лот «Разработка ПСД по объекту «Строительство реабилитационного центра для инвалидов на 150 мест в г. Актау Мангистауской области. Привязка». Сумма закупки – 38 280 300 тенге.

Согласно информации, размещенной в техспецификации, в стоимость проектно-сметной работы (ПИР) входят затраты на разработку самого проекта, изготовление топографической съемки, инженерно-геологические изыскания, производство обмерно-обследовательских работ и иные затраты, требуемые для выполнения полного объема ПИР.

Победителем конкурса, проведенного с использованием рейтингово-балльной системы, стало ТОО «Әсем Жоба Құрылыс», предложившее выполнить работу за 32 миллиона тенге.

Как сообщил Айдос Хамиев, руководитель управления строительства Мангистауской области, новый объект с применением BIM-технологий будет построен в 39 микрорайоне областного центра.

Для справки

BIM (Building Information Modeling) – это технология информационного моделирования, подразумевающая создание интеллектуальной 3D-модели здания, содержащей полную информацию о конструкциях, материалах и инженерных системах. Это цифровой двойник объекта, используемый для проектирования, строительства и эксплуатации, позволяющий автоматизировать расчеты, избегать ошибок и коллективно работать над проектом.

ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» – компания из Туркестанской области. Основной ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) – деятельность в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики. Первичную регистрацию ТОО прошло 20 декабря 2006 года. По данным Prg.Tekser, компания работает на рынке более 19 лет.