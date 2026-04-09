18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
09.04.2026, 18:04

В Актау построят центр для реабилитации инвалидов

Общество 0 787 Ольга Максимова

В областном центре планируется возведение центра реабилитации лиц с инвалидностью. Об этом сообщили в управлении строительства Мангистауской области, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Управлением строительства на сайте госзакупок был опубликован лот «Разработка ПСД по объекту «Строительство реабилитационного центра для инвалидов на 150 мест в г. Актау Мангистауской области. Привязка». Сумма закупки – 38 280 300 тенге.

Согласно информации, размещенной в техспецификации, в стоимость проектно-сметной работы (ПИР) входят затраты на разработку самого проекта, изготовление топографической съемки, инженерно-геологические изыскания, производство обмерно-обследовательских работ и иные затраты, требуемые для выполнения полного объема ПИР.

Победителем конкурса, проведенного с использованием рейтингово-балльной системы, стало ТОО «Әсем Жоба Құрылыс», предложившее выполнить работу за 32 миллиона тенге.

Как сообщил Айдос Хамиев, руководитель управления строительства Мангистауской области, новый объект с применением BIM-технологий будет построен в 39 микрорайоне областного центра.

Для справки

BIM (Building Information Modeling) – это технология информационного моделирования, подразумевающая создание интеллектуальной 3D-модели здания, содержащей полную информацию о конструкциях, материалах и инженерных системах. Это цифровой двойник объекта, используемый для проектирования, строительства и эксплуатации, позволяющий автоматизировать расчеты, избегать ошибок и коллективно работать над проектом.

ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» – компания из Туркестанской области. Основной ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) – деятельность в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики. Первичную регистрацию ТОО прошло 20 декабря 2006 года. По данным Prg.Tekser, компания работает на рынке более 19 лет.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь