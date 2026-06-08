Голый мужчина на улице попал на видео в Актау: ситуацию прокомментировала полиция

В социальных сетях распространяется видео с участием обнаженного мужчины, которого по улице сопровождает другой человек. На кадрах также видно, как мужчина в какой-то момент лежит на асфальте, после чего его вновь пытаются увести. Необычная запись вызвала активное обсуждение среди пользователей сети, передает Lada.kz .

Фото с сайта app.envato.com

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Как сообщили в ведомстве, в отношении мужчины были приняты меры административного воздействия.

По статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины) в отношении правонарушителя составлен протокол. Также по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) составлен протокол, - сообщили в полиции.

Другие обстоятельства произошедшего в департаменте не уточнили.

Видео, опубликованное в социальных сетях, собрало множество комментариев. Пользователи высказывают различные предположения о причинах поведения мужчины, однако официально подтверждено лишь то, что он находился в общественном месте и привлек внимание стражей порядка.