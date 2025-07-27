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27.07.2025, 15:12

Голый мужчина забрался в комнату к детям на одной из баз отдыха в Актау

Происшествия 0 5 403 Сергей Кораблев

Инцидент, потрясший родителей, произошел этой ночью на одной из баз отдыха в пригороде Актау. К девочкам 8 и 10 лет, которые спали в комнате, забрался голый мужчина, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

На базе отдыха, по словам обратившейся к нам в редакции женщины, отдыхали участники бегового клуба Актау. Среди отдыхающих были семьи с детьми. Вечером, 26 июля, когда взрослые уложили спать двух девочек, 8 и 10 лет, в отдельной комнате, с ними произошел пугающий случай.

- Около 04:00 утра моя 10-летняя дочь с криками выбежала из номера. У ребенка были «бешеные глаза». На шум сбежались мужчины, которые были рядом и ворвались в комнату. Там на кровати лежал обнаженный мужчина. Увидев собравшихся, он вскочил и выпрыгнул в окно. За ним началась погоня по всей базе отдыха. Мы вызвали полицию, - говорят очевидцы.

Главным фигурантом разбирательства оказался один из постояльцев базы отдыха, он, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

- По заключению экспертизы, степень опьянения признана легкой. Но как он попал в комнату к детям? Почему он был полностью голым? Полиция утверждает, что состава преступления нет. И что, теперь ему все сойдет с рук? А вдруг с детьми случилось бы что-то более серьезное, это для них итак травма. Мы требуем, чтобы его проверили на употребление психотропных препаратов и привлекли к ответственности и надеемся на справедливое расследование, - возмущаются родители девочек.

Родители отметили, что они написали заявление от обеих семей.

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