Полуголый мужчина разгуливал по проезжей части в Актау

В Сети обсуждают видео, на котором мужчина посреди ночи идет по центральной дороге в полураздетом виде. Правоохранители прокомментировали инцидент, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен мужчина без верхней одежды и с приспущенными до колен штанами. В таком виде он передвигался прямо посреди проезжей части, напротив здания областной прокуратуры.

В департаменте полиции региона сообщили, что кадры были сняты 8 апреля. В отношении нарушителя составлен протокол по статьям 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 615 КоАП РК (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения).

В общей сложности мужчине может грозить штраф в 7 МРП (27 524 тенге).

Напомним, ранее в Актау уже происходили подобные случаи. Так, нетрезвый мужчина бросался на автомобили на центральной автодороге у памятника Кашагану Куржиманулы. Другой же персонаж разгуливал и «боксировал» на проезжей части между 8 микрорайоном и рынком «РусКаз».