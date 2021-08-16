Пьяные выходки: Мужчина бросался на машины в центре Актау

- Видно, что мужчина изрядно выпил. Вёл себя неадекватно, матерился. Пытался остановить водителей, чуть ли не бросаясь на автомобили, - говорит Армен.

Видео с нетрезвым мужчиной запечатлел местный житель Армен в ночь на 16 августа на центральной автодороге у памятника Кашагану Куржиманулы.В ведомстве сообщили, что ночью в 02:32 часов на пульт дежурного «102»управления полиции Актау поступил вызов о том, что на дороге ходит неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения.На вызов прибыл экипаж батальона патрульной полиции «Мираж-5».На мужчину составлен протокол по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Это влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 14 585 тенге.