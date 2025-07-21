Голый мужчина разгуливал в Актау

Кадр видео

По информации пользователей, видео было снято в прошедшие выходные. Полностью обнаженный мужчина спокойно общается с патрулем Национальной гвардии воинской части № 6656. Жители возмущены тем, что мужчину не задержали на месте, а лишь вели с ним спокойный диалог.

На кадрах видно, как мужчина стоит на улице, затем начинает поднимать с земли свою одежду - трусы и футболку. Затем он садится на тротуар, начинает одеваться и готовится уйти. Автор видео утверждает, что ранее этот человек напал на маленькую девочку, и по этой причине вызывали участкового.

Как сообщили в департаменте полиции региона, мужчина был позднее помещен в областной психоневрологический диспансер.