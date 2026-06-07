От ярмарки до мусорного полигона: почему в Актау выбрасывают тонны одежды

Результатом благотворительных ярмарок становятся тонны одежды, которую из-за переполненных складов приходится вывозить на мусорные полигоны. Руководитель общественного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов намерен изменить ситуацию и объявил сбор средств на специальное оборудование для переработки текстиля, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил директор общественного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов

Директор общественного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов рассказал о проблеме, с которой регулярно сталкиваются волонтеры вслед за проведением благотворительных ярмарок.

По его словам, местные жители активно передают одежду и вещи нуждающимся, однако, значительная часть вещей остается невостребованной. В результате склады фонда оказываются переполнены.

После ярмарок остается очень много одежды. Никто не успевает ее разобрать, и, в итоге, тоннами приходится вывозить вещи на мусор. Для этого приходится нанимать «Газель» за деньги. Очень жалко выбрасывать столько добротных вещей, - сетует Имангазы Досмухамбетов.

Вместе с потерей пригодных для использования вещей, отмечает Имангазы Досмухамбетов, страдает и экология. Тонны одежды отправляются на свалки, занимая место на полигонах и увеличивая объем текстильных отходов. Вместо того, чтобы приносить пользу людям, вещи становятся мусором и дополнительной нагрузкой на окружающую среду.

Руководитель фонда предлагает решить проблему с помощью специального оборудования, которое перерабатывает старую одежду в мягкое волокно, напоминающее вату.

Полученный материал можно будет использовать для изготовления игрушек, подушек, корпешек и других изделий. Многодетные матери уже готовы участвовать в таком проекте и шить изделия из переработанного материала.

Стоимость оборудования составляет около 15 миллионов тенге без учета доставки. Найти инвесторов, готовых поддержать инициативу, по словам Имангазы Досмухамбетова, пока не удалось.

В связи с этим фонд объявил сбор средств и обращается за поддержкой к неравнодушным жителям и предпринимателям.

Связаться с организаторами можно по телефону: +7 (702) 821-06-50 (Имангазы Досмухамбетов).