Фонд «Мы люди - мы вместе» призывает жителей Актау помочь продуктами питания

В редакцию Lada.kz обратился Имангазы Досмуханбетов, директор общественного фонда «Мы люди - мы вместе». Он призвал всех неравнодушных жителей Актау оказать помощь в обеспечении продуктами питания для приготовления горячих обедов для одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью.
Фонд уже на протяжении длительного времени реализует социальную инициативу, направленную на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Ежедневно волонтеры готовят горячие обеды, которые доставляются тем, кто особенно нуждается в заботе и внимании - одиноким пенсионерам и инвалидам.
К сожалению, ресурсов фонда не всегда хватает, чтобы обеспечивать постоянную помощь. Поэтому мы обращаемся к жителям города с просьбой поддержать нас продуктами питания. Любая помощь, даже самая маленькая, может сделать большой вклад в общее дело, — отметил Имангазы Досмуханбетов.
На базе магазина «Добрый» имеется небольшая кухня, где волонтёры готовят горячие обеды, пекут хлеб и делают различные заготовки. В настоящее время особенно востребованы крупы, овощи, мясо, курица, рыба, а также масло, сахар, мука и макароны.
Фонд «Мы люди - мы вместе» приглашает всех желающих присоединиться к их инициативе и внести свою лепту в помощь одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 702 821 0650 или по адресу: дом №12 в 32В микрорайоне, магазин «Добрый» на цокольном этаже.
Благотворительная помощь не зависит от национальности, возраста или пола. Дать вещам вторую жизнь и одновременно сделать доброе дело - вот главная цель, которую ставит перед собой руководитель общественного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов. Сотни тонн отсортированной одежды и множество добрых дел: как живёт и работает благотворительный магазин «Добрый» в Актау - фоторепортаж корреспондента Lada.kz.
Напомним, уникальные ящики по сбору вещей появились в Актау в декабре 2024 года. Первые контейнеры установили перед офисом фонда в 32В микрорайоне, около дома №12. Дополнительные контейнеры по сбору одежды для нуждающихся установили в 14 микрорайоне Актау.
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