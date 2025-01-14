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14.01.2025, 12:04

Фонд «Мы люди - мы вместе» призывает жителей Актау помочь продуктами питания

Общество 0 2 660 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратился Имангазы Досмуханбетов, директор общественного фонда «Мы люди - мы вместе». Он призвал всех неравнодушных жителей Актау оказать помощь в обеспечении продуктами питания для приготовления горячих обедов для одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Фонд уже на протяжении длительного времени реализует социальную инициативу, направленную на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Ежедневно волонтеры готовят горячие обеды, которые доставляются тем, кто особенно нуждается в заботе и внимании - одиноким пенсионерам и инвалидам.

К сожалению, ресурсов фонда не всегда хватает, чтобы обеспечивать постоянную помощь. Поэтому мы обращаемся к жителям города с просьбой поддержать нас продуктами питания. Любая помощь, даже самая маленькая, может сделать большой вклад в общее дело, — отметил Имангазы Досмуханбетов.

На базе магазина «Добрый» имеется небольшая кухня, где волонтёры готовят горячие обеды, пекут хлеб и делают различные заготовки. В настоящее время особенно востребованы крупы, овощи, мясо, курица, рыба, а также масло, сахар, мука и макароны.

Фонд «Мы люди - мы вместе» приглашает всех желающих присоединиться к их инициативе и внести свою лепту в помощь одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 702 821 0650 или по адресу: дом №12 в 32В микрорайоне, магазин «Добрый» на цокольном этаже.  

Благотворительная помощь не зависит от национальности, возраста или пола. Дать вещам вторую жизнь и одновременно сделать доброе дело - вот главная цель, которую ставит перед собой руководитель общественного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмухамбетов. Сотни тонн отсортированной одежды и множество добрых дел: как живёт и работает благотворительный магазин «Добрый» в Актау - фоторепортаж корреспондента Lada.kz.

Напомним, уникальные ящики по сбору вещей появились в Актау в декабре 2024 года. Первые контейнеры установили перед офисом фонда в 32В микрорайоне, около дома №12. Дополнительные контейнеры по сбору одежды для нуждающихся установили в 14 микрорайоне Актау.

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