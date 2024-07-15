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14.07.2024, 21:26

Не забыли о тебе, Тарас? Как выглядит сквер Шевченко в Актау

История в фотографиях 0 3 Сергей Кораблев

В этом году отметили 210 лет со дня рождения поэта, но памятник кобзарю в Актау по сей день не реставрировали. Как выглядит сквер имени Тараса Шевченко сегодня – в фоторепортаже корреспондента Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Сразу же начнем с неприятной ноты – издалека бросаются в глаза пропавшие три буквы в отчестве кобзаря.

Местами отпала либо откололась плитка.

В Актауском городском отделе ЖКХ ответили, что ожидается поставка стройматериалов, после чего специалисты приступят к работе. Завершить их планируется до начала следующего месяца.

Над памятником возвышается ржавеющий столб освещения, с торчащей из него проводкой.

У скульптуры катаются дети на самокатах и велосипедах.

Картину скрасил молодой музыкант.

В клумбах перед памятником от жары завяли еще не все розы.

Радует обильная и пышная растительность.

На некоторых участках высажены молодые саженцы.

Стоит отметить, что на территории много протоптанных дорожек между пешеходными зонами.

Чиновники, с их слов, учли этот момент, и в настоящее время укладывают дополнительные дорожки для пешеходов.

Озеленмтели скашивают сухую траву и сорняки.

Центр сквера является излюбленным местом горожан, поэтому сюда слетаются голуби. Желающие балуют пернатых кормом. Особенно рады поделиться дети.

Стоит отметить проведенные работы по покраске стелы, которая долгое время была в «неприглядном виде».

Окрашено также ограждение стелы в зеленый цвет.

Вывеску с историей стелы почему-то не покрасили. Она выцвела.

На обелиске Виктору Захарову восстановлена плитка.

На сегодня, как заверили в отделе ЖКХ, покрашены действующие скамейки и урны. Тем не менее их планируется заменить на новые.

К слову, не все лавочки закреплены. По этим причинам люди легко переносят их с места на место. Например, под сень деревьев.

Несколько повстречавшихся не самых безопасных нюансов – местами разбитая плитка.

 Пара валяющихся сломанных урн.

В целом, от сквера веет теплом прошлых лет, и он приятен для прогулок с семьей, детьми или домашними питомцами.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
зачем менять лавочки? очень даже удобные и хорошие
15.07.2024, 00:00
полина1952
полина1952
зачем менять лавочки? очень даже удобные и хорошие
15.07.2024, 00:00
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