Фонд «Мы люди - мы вместе» запустил проект «Счастливое детство» в Актау

В Актау общественный фонд «Мы люди – мы вместе» запустил новый социальный проект под названием «Счастливое детство». Проект создан для того, чтобы радовать детей и давать им возможность весело и с пользой проводить время на детских площадках, передает Lada.kz.

Фото автора

Благотворительный фонд будет бесплатно привозить на детские площадки города книги и игрушки. Теперь дети Актау смогут не только играть, но и с пользой проводить время, развивая интерес к чтению.

В наш фонд горожане с большой душой передают множество качественных игрушек и детских книг. Мы решили, что самое правильное - это делиться этим с детьми города, ведь есть семьи, которые не могут позволить себе такие покупки. Уверен, что эта инициатива принесет детям радость и пользу, — сказал директор общественного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмуханбетов.

Корреспондент Lada.kz побывал на первой акции проекта, прошедшей накануне в 3 микрорайоне. На детской площадке между домами №154А, 155, 156 и 58 директор фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмуханбетов совместно с волонтёрами организовал раздачу игрушек и книг детям. Инициатива вызвала большой интерес среди детей и с радостью поддержана родителями.

Честно говоря, я в шоке. Впервые вижу, чтобы в Актау бесплатно раздавали игрушки и книги. Очень классная идея! Огромное спасибо благотворительному фонду. Думаю, дети будут играть с ними не только на площадке, но и дома. Теперь нужно вместе с соседями подумать о месте для хранения, чтобы игрушки не валялись на детской площадке, — поделилась впечатлением одна из жительниц города.

Имангазы Досмуханбетов отметил, что перед тем, как доставить игрушки на детские площадки, волонтёры тщательно их сортируют, выбирая только качественные и целые экземпляры. После этого все игрушки проходят обработку спиртовым раствором и лишь затем передаются детям.

Мы готовы абсолютно бесплатно доставить игрушки и книги на любую детскую площадку по заявке жителей. Если есть семьи, которые хотели бы, чтобы игрушки привезли именно в их двор, звоните по телефону: 8 702 821 0650, — сообщил Имангазы Досмуханбетов.

Организаторы считают, что такая акция может стать хорошей традицией и научит детей дружбе, поддержке и заботе друг о друге.